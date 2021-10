No será un año cualquiera. Nunca lo es, pero 2022 posiblemente esté por encima de los conocidos hasta ahora porque la emoción del regreso, la vuelta a empezar y el reencuentro con la calle marcarán los preámbulos de la Semana Santa y del tiempo de Glorias. Sus respectivos anuncios ya tienen nombres, un triángulo palmero con predominio femenino que desde el lunes ya experimenta las primeras sensaciones tras el anuncio de sus respectivos nombramientos. Toñi Martínez Novas pregonará la Semana Santa, Juan Jesús López Gámez a las Glorias, y Palma Rendón Marín la juventud. Los tres serán los pregoneros de la ilusión después de dos años sin cofradías.

“Estoy muy muy contenta, muy ilusionada. Me puede la responsabilidad de lo que tengo que escribir, que me preocupa más que declamarlo luego”, eran las primeras palabras que trasladaba la pregonera de la próxima Semana Santa, que aunque confiesa el trabajo que costó aceptar el encargo del Consejo, “ante un honor tan grande es difícil decir que no”. “La primera vez pensé en decir que no. Pero iba pudiendo más la ilusión por hacerlo que lo negativo del pregón, que es escribirlo”, afirma Toñi Martínez, que asegura sobre su texto que por el momento “no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer”. “Estoy esperando que pase todo esto para poder tranquilizarme y centrarme”, añadía abrumada por las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas desde que su nombramiento se hizo oficial.

La pregonera de 2022 será la segunda mujer gaditana en subirse a las tablas del Gran Teatro Falla (después de Rosa María Cossi, en 2015). Y junto a su marido, Miguel Ángel Novo, conformarán el primer matrimonio en dar los dos el pregón de la Semana Santa. “Hay pocas mujeres pregoneras porque aunque ahora nuestra presencia en las cofradías está normalizada, antes era muy escasa; y si no había mujeres cofrades, era difícil que hubiera mujeres pregoneras”, explica Martínez, que otorga a Novo (pregonero del año 2000) un papel fundamental en su pregón del próximo Domingo de Pasión -“sin él no sería capaz de hacerlo”, ha confesado, avanzando que los poemas que incluya el texto “serán suyos”- y que reconoce ser muy “complicado que coincidan marido y mujer en ser designados pregoneros de la Semana Santa de su ciudad por la permanente del Consejo”.

Toñi Martínez tiene ya la encomienda de anunciar una Semana Santa “que será muy distinta, muy especial”. Y Juan Jesús López se ha impuesto la principal misión de “poner en valor la historia de las Glorias, la importancia y el peso que ha tenido en la ciudad y poner en valor el trabajo que realizan todo el año y que pongan el patrimonio al servicio de la ciudad”. “Es una responsabilidad muy grande y una oportunidad que se me brinda a la que no podía decir que no”, añadía ayer el joven pregonero que pertenece a tres hermandades de Gloria (La Palma, los Patronos y el redil de la Pastora).

López pone de relieve la buena salud de estas corporaciones letíficas de la ciudad, destacando la evolución vivida, “que si echamos la vista atrás es importante y digna de reconocer”. “Que muchas de estas hermandades subsistan a día de hoy sin haberse fusionado y haciendo la labor que hacen es muy encomiable”, añade. Y de entre todas las glorias de la ciudad, ha destacado su especial devoción a la Virgen del Carmen, “primera imagen que se me vino a la cabeza” cuando recibió la llamada del Consejo “porque me transmite algo especial y no hay oportunidad de pregonarla habitualmente”.

Tampoco olvida el pregonero de las Glorias su pertenencia a La Palma, confesando su “orgullo” por el hecho de que los tres pregoneros formen parte de la nómina de esta hermandad, de la que además él es mayordomo y en vísperas de una coronación (de la Virgen de las Penas) que se espera para el 14 de agosto de 2022. “Será un peso añadido para mí, por dar algo tan importante como el pregón de las glorias en pleno año de la coronación. Pero me considero muy responsable y dedicaré mucho tiempo al pregón, que tendrá sentimientos muy especiales por la cercanía de la coronación”, indicaba.

La tercera palmera en los atriles del próximo año, Palma además de nombre, espera ser la voz que ponga de relieve “a lo que viene pisando fuerte”, a la juventud de las cofradías cuyo pregón “es un honor que era imposible decir que no”. Y menos aún en un momento en el que según la pregonera -que es responsable de Juventud de La Palma- “los jóvenes tienen más fuerza que antes del Covid, hay más ganas de cultos, de montajes y de pasarlo bien en sus hermandades, de vivir sus hermandades”. A ellos dedicará su pregón de la próxima Cuaresma Palma Rendón, que confiesa haber aceptado el encargo que cierra el triángulo de los atriles “por La Palma, por los jóvenes y por mi ciudad”.