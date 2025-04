El Pertiguero del Martes Santo de 2025 en Cádiz: La banda del Rosario con capotes

Muy curioso y llamativo lo de la banda del Rosario, que ante la inestabilidad de los cielos incorporó ayer a su uniforme un estético capote que no dudo en sacar y colocarse cada uno de los músicos (más de 150) que marchaban detrás del paso de misterio de Columna. No se trataba de un estreno, pero es cierto que en la ciudad –que sepamos– no se había visto hasta ahora. La banda, además de presumir de calidad y de repertorio, puede presumir también de vestuario.

La APC 'amonesta' a la Catedral

Criticábamos ayer la imposibilidad de hacer entrevistas en el interior de la Catedral, (¿culpa del Consejo de Hermandades?, ¿del Cabildo Catedral?, ¿del Obispado?) cuando la información, por los líos de la lluvia, Manda. Pues bien, la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) emitía un comunicado pidiendo “a la Diócesis de Cádiz y al Consejo de Hermandades y Cofradías que faciliten la labor de los periodistas que están haciendo uso del Derecho a la Libertad de Prensa y a la Libertad de Información”. La APC considera que “se trata de interés público el recorrido que realizan las distintas hermandades, por lo tanto, entendemos que se debe poder realizar un trabajo con normalidad y siempre con respeto al lugar en el que lo desarrolla y al Cádiz religioso de las procesiones, algo que como profesionales conocen a la perfección”. Amén.

Un poco de lío en San Francisco

En la plaza de San Francisco el público aguantó la llovizna esperando la salida de El Caído y se mantuvo expectante cuando se supo que la hermandad iba a esperar a que regresara Columna por ese lugar y así no toparse una con otra en la calle. Luego llegó el anuncio de que Columna seguía a Catedral y que El Caído no iba a salir. Ahí es cuando llegaron muchos padres, por la puerta lateral que da al claustro del convento, a interesarse por sus hijos, pequeños cofrades. A todo esto, integrantes de la banda entrando y saliendo. Las cosas que pasan cuando llueve.

Maniobras sin la suficiente preparación

En el listado de deberes que tienen que asumir los capataces y sus cuadrillas hay que reseñar el de ensayar las maniobras de salida y recogida. Ver salir un paso se hace interminable, desde que avanza por la puerta (normalmente a ruedas) hasta que termina de levantarse después de quitar ruedas, colocar patas, poner faldones y demás elementos que haya que hacer. Si a todo eso se le suma la improvisación, los nervios, el grito de unos y otros y el no saber cada uno qué es lo que tiene que hacer realmente, dónde se tiene que poner y demás detalles, ocurren las escenas que cada año se repiten en las puertas de los templos. Todo lo que se evitaría preparando las maniobras a conciencia y ensayándolas.

Pasos bien llevados bajo la lluvia

En medio de tantas malas noticias a cuenta de la lluvia, vamos a buscar un aspecto positivo. El aguacero de ayer sirvió para dar carpetazo a cierto debate existente sobre la posibilidad de que los palios vayan en Cádiz con ese doble paso característico del Despojado y que poco a poco –al fin– van introduciendo otros pasos. En mitad de la calle Cobos, bajo la fuerte lluvia, el palio de Lágrimas de Piedad (también bajo las órdenes de Joaquín Cortés) se puso sobre los pies, siguiendo con esos andares durante el resto del recorrido, sin que el palio hiciera bruscos movimientos ni nada parecido. Así que sí, los palios en Cádiz también pueden andar al doble paso.

PD. Tomen nota otras cuadrillas de que se puede ir con un palio, bajo la lluvia, y sin parecer aquello el Fondo Sur ni el Gallinero. Las órdenes precisas, de la manera precisa, y sin grandes gritos ni jaleos.

El recuerdo de Columna a Ángel Sáinz

Fue una salida emotiva para los cargadores de Columna, que quisieron dedicar gestos especiales a Ángel Sáinz, un cofrade desaparecido hace unos meses que cada año participaba en la procesión de esta cofradía del Martes Santo. Su hijo dio la primera levantá del paso de misterio, en una dedicatoria no especialmente fina de su capataz; y el palio de Lágrimas salió sin uno de sus maniguetas, luciendo la medalla de hermano de Sáinz colgando de esa manigueta en la que solía ir.

Los WhatsApp del Pertiguero A las 11.45 h. “Vosotros sabéis mucho de esto... desde mi ignorancia, si yo estoy en la junta de cualquier cofradía, al mínimo riesgo de agua votaría siempre no salir”. A las 17.26 h. “Qué riqueza de vocabulario en la plática llevada a cabo por el capataz, digna del difunto premio Nobel”. A las 18.33 h. “Increíble la que les está cayendo. Granizo”. A las 18.46 h. “Por ahí viene claro, eh... ah, po no”. A las 19.05 h. “Buen entrenamiento para cuando saque Joaqui el palio de despojado…”. A las 19.28 h. “¿Cómo?, ¿que no sale el Caído? Pues ya tienen que ser malos los partes, porque esta hermandad es valiente”. A las 20.12 h. “Muchos partes meteorológicos y muchas reuniones y las cofradías se están mojando más que nunca”. A las 20.20 h. “Habría que revisar la norma que en Cádiz impide que los pasos que se quedan en la Catedral puedan volver con música”. A las 20.55 h. “Insólito: el Caído en casa y las otras tres mojándose”.

Una instalación que no deja ver los pasos

La torreta para las cámaras de televisión que impide la visión en Catedral.

El público que tiene sillas en palcos de la Catedral frente al hotel, por donde no pasan los cortejos (que giran antes para subir por la rampa hacia la estación penitencial), ha mostrado sus quejas ante la imposibilidad de poder girarse para ver la entrada de los pasos debido a una instalación con altura para una cámara de Onda Cádiz. No es el único problema de visión que provocan estas torretas forradas de rojo.