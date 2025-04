El Pertiguero del Domingo de Ramos: ¿Calles seguras? No lo parecen

A las 13.30 h. Qué alegría no estar consultando partes de la Aemet, qué buen Domingo de Ramos. A las 14.54 h. “He visto mudanzas con más clase”. A las 16.30 h. Descontrol de las dos bandas. Se pisaron una con la otra, en Moret, una salía de Nueva y la otra llegaba por Plocia. A las 17.10 h. Un penitente del Despojado lleva un sable, ¡qué impresión! A las 17.11 h. “Lío en la numeración de los palcos de palillero. No coincidían con los QR”. A las 17.28 h. “Nazarena de Humildad sentada conel hábito en carrera oficial... sin comentarios”. A las 17.50 h. Cómo corre el Despojado. Estamos aquí en Santo Domingo y la cruz de guía pegada al paso de la Santa Cena. A las 18.47 h. “Gran bronca con intervención policial a la salida de amparo de la catedral”. A las 19.22 h. “Lo de las bandas pisándose en Catedral habría que arreglarlo”. A las 19.55 h. Mucho rollo de calles aforadas pero no se controlan al paso de una procesión. A las 21.34 h. “He visto el vídeo de la venia, megafonía y todo. Vaya tela”. A las 22.45 h. “Espectacular La Estrella en Campana con Rosario”.