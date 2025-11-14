El mal tiempo obliga a aplazar la peregrinación al Rocío de la hermandad de Cádiz

El camino andando que todos los años se realiza en noviembre estaba previsto para este fin de semana y se ha pasado para el 22 y 23 de noviembre

14 de noviembre 2025 - 17:19

Cada mes de noviembre, los rocieros gaditanos vuelven a peregrinar a Almonte. Un camino muy distinto al de la romería de Pentecostés; mucho más rápido, más 'discreto' e incluso más espiritual, dicen los que lo han realizado o realizan. Un camino andando que vuelve a hacerse por el interior de Doñana, en unas condiciones muy distintas a las de la romería de mayo.

Ese camino estaba previsto hacerlo este fin de semana, pero ha tenido que ser aplazado debido al mal tiempo imperante y que según los pronósticos se mantendrán en los próximos días. Así lo ha confirmado la hermandad gaditana tras la consulta elevada a la Dirección del Parque Nacional de Doñana. La alerta amarilla decretada para este sábado en la zona, por fuertes lluvias y vientos, ha motivado este aplazamiento decidido por la junta de gobierno del Rocío gaditano.

Será el próximo fin de semana, 22 y 23 de noviembre, cuando la hermandad realice este camino, en el que iban a participar hasta 160 personas y que se iniciaría a las 5.30 horas en Cádiz para llegar en autobús a Sanlúcar e iniciar a pie, ya por Doñana, el camino a las 8.00 horas del sábado para llegar a Almonte en torno a las 14.00 horas del domingo y regresar a Cádiz, ya en autobús, en torno a las 18.30 horas, después de asistir a una misa a las 17.00 horas que oficiarán el capellán de camino de la hermandad, Miguel Ángel Ventura; y el vicario parroquial de San José, Bryan García.

