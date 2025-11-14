La borrasca Claudia mantiene a Cádiz en aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento: horas con los mayores acumulados previstos por Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el sábado también el mismo nivel de riesgo por lluvias y tormentas en toda la provincia
Borrasca Claudia en Cádiz, en directo
Aemet mantiene nuevamente a Cádiz bajo el nivel amarillo por el riesgo de lluvias y tormentas, todo debido al paso de la borrasca Claudia que en el jueves por la tarde ya 'cayó' en forma de diluvio en muchos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología espera para este viernes 14 de noviembre más de lo mismo: precipitaciones acumuladas importantes, que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora o a los 40 en 12 horas, tormentas y viento fuerte de componente suroeste de fuerza 7 en alta mar y rachas de entre 50 y 61 km/h en tierra. El aviso se prolongará en los mismos términos durante todo el sábado, estando aún pendiente la situación del domingo de la evolución que durante las próximas horas tenga la tormenta.
Previsión de lluvia en Cádiz este viernes
La madrugada de este viernes ha continuado siendo muy lluviosa en buena parte de la provincia de Cádiz. Según los registros de las estaciones pluviométricas que Aemet tiene desplegadas por la provincia, durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana (6:00-7:00 horas) se han registrado ya acumulados importantes en algunos puntos (entre paréntesis también los registrados por Aemet en cada estación durante toda la jornada del jueves):
- Barbate: 1.2 litros (19.8 el jueves)
- Cádiz: 20.4 (29.4 el jueves)
- Chipiona: 8.4 (20.2 el jueves)
- Grazalema: 12 (37.6 el jueves)
- Jerez (Aeropuerto): 27.3 (37.2 el jueves)
- Jimena: 5.8 (18.6 el jueves)
- Medina: 4.4 (41.2 el jueves)
- Olvera: 0.8 (14.2 el jueves)
- Rota (Base Naval):10.4 (20.6 el jueves)
- San Fernando: 14.2 (44.6 el jueves)
- San José del Valle: 7 (41.6 el jueves)
- San Roque: 2.8 (12.6 el jueves)
- Tarifa: 1.8 (16.8 el jueves)
- Vejer: 0.1 (6.3 el jueves)
Respecto a lo que se espera para la jornada, Aemet indica que sigue avanzando hacia el este de la Península lentamente la banda de precipitaciones más significativa, la que descargó el jueves con fuerza sobre Cádiz, pero avanza que por el oeste están apareciendo nuevas bandas, que será las que crucen la provincia durante este viernes y todo el fin de semana.
A continuación, repasamos las horas más críticas de lluvias que Aemet prevé para esta jornada de viernes así como el acumulado que se espera:
- Alcalá de los Gazules: 8 litros a las 9:00 y 7 a las 16:00
- Alcalá del Valle: 5 litros a las 16:00 y 3 a las 13:00 y a las 19:00
- Algar: 7 litros a las 12:00 y 6 a las 19:00
- Algeciras: mucha lluvia durante todo el día (13 litros a las 15:00; 6 litros a las 16:00 y 17:00; 7 litros a las 20:00; 21 a las 21:00; 12 a las 22:00)
- Algodonales: 6 litros a las 19:00
- Arcos de la Frontera: 5 litros a las 15:00
- Barbate: 6 litros a las 10:00, 15:00 y 20:00; 5 litros a 9:00, y 4 a las 11:00
- Barrios, Los: 13 litros a las 13:00; 19 a las 14:00; 10 a las 15:00; 8 a las 16:00; 8 a las 20:00; 13 a las 21:00
- Benalup-Casas Viejas: 11 litros a las 9:00
- Benaocaz: 6 litros a las 19:00 y 5 a las 13:00
- Bornos: 9 litros a las 18:00; 5 a las 15:00
- Bosque, El: 7 litros a las 19:00; 5 litros a las 12:00 y 15:00
- Cádiz: 7 litros a las 18:00
- Castellar de la Frontera: 6 litros a las 17:00 y 10 a las 21:00
- Chiclana de la Frontera: 5 litros a las 18:00
- Chipiona: 6 litros a las 14:00 y 5 a las 17:00
- Conil de la Frontera: 6 litros a las 11:00 y a las 15:00
- Espera: 10 litros a las 18:00; 6 litros a las 15:00
- Gastor, El: 5 litros a las 16:00 y 4 a las 19:00
- Grazalema: 5 litros a las 13:00, 16:00 y 19:00
- Jerez de la Frontera: 11 litros a las 10:00 y 9 a las 17:00
- Jimena de la Frontera: 7 litros a las 20:00
- Línea de la Concepción, La: 13 litros a las 15:00; 9 a las 16:00 y 20 a las 21:00
- Medina-Sidonia: 7 litros a las 19:00
- Olvera: 5 litros a las 16:00
- Paterna de Rivera: 8 litros a las 19:00 y 6 a las 12:00
- Prado del Rey: 5 litros a las 19:00; 4 a las 15:00 y 3 a las 12:00
- Puerto de Santa María, El: 5 litros a las 17:00 y 6 a las 18:00
- Puerto Real: 6 litros a las 18:00
- Puerto Serrano: 7 litros a las 18:00
- Rota: 5 litros a las 10:00 y 6 a las 17:00
- San Fernando: 2 litros a las 18:00 y 19:00
- San José del Valle: 4 litros a las 15:00 y las 19:00
- Sanlúcar de Barrameda: 6 litros a las 14:00 y a las 17:00
- San Roque: 13 litros a las 15:00; 9 a las 16:00; y 20 a las 21:00
- Setenil de las Bodegas: 4 litros a las 13:00
- Tarifa: 14 litros a las 15:00; 7 a las 16:00; 11 a las 20:00; 13 a las 21:00; 11 a las 22:00
- Torre Alháquime: 5 litros a las 16:00
- Trebujena: 4 litros a las 15:00
- Ubrique: 9 litros a las 19:00
- Vejer de la Frontera: 7 litros a las 15:00
- Villaluenga del Rosario: 13 litros a las 19:00
- Villamartín: 9 litros a las 18:00
- Zahara: 7 litros a las 16:00 y 6 a las 19:00
Según el mapa que dibuja Aemet, las lluvias más intensas se esperan para esta jornada de viernes 14 de noviembre en el Campo de Gibraltar. Algeciras, La Línea, San Roque y Tarifa verán verdaderos diluvios, con acumulados muy importantes especialmente de cara a la noche. También la zona de la Sierra gaditana tendrá una tarde de precipitaciones, aunque parece que no al mismo nivel que este pasado jueves. El área de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste recibirá hoy menos lluvias en cantidad aunque seguirá precipitando.
