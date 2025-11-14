La borrasca Claudia mantiene a Cádiz en aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento: horas con los mayores acumulados previstos por Aemet

Aemet mantiene nuevamente a Cádiz bajo el nivel amarillo por el riesgo de lluvias y tormentas, todo debido al paso de la borrasca Claudia que en el jueves por la tarde ya 'cayó' en forma de diluvio en muchos puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología espera para este viernes 14 de noviembre más de lo mismo: precipitaciones acumuladas importantes, que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora o a los 40 en 12 horas, tormentas y viento fuerte de componente suroeste de fuerza 7 en alta mar y rachas de entre 50 y 61 km/h en tierra. El aviso se prolongará en los mismos términos durante todo el sábado, estando aún pendiente la situación del domingo de la evolución que durante las próximas horas tenga la tormenta.

Previsión de lluvia en Cádiz este viernes

La madrugada de este viernes ha continuado siendo muy lluviosa en buena parte de la provincia de Cádiz. Según los registros de las estaciones pluviométricas que Aemet tiene desplegadas por la provincia, durante la madrugada y hasta primera hora de la mañana (6:00-7:00 horas) se han registrado ya acumulados importantes en algunos puntos (entre paréntesis también los registrados por Aemet en cada estación durante toda la jornada del jueves):

Barbate: 1.2 litros (19.8 el jueves)

Cádiz: 20.4 (29.4 el jueves)

Chipiona: 8.4 (20.2 el jueves)

Grazalema: 12 (37.6 el jueves)

Jerez (Aeropuerto): 27.3 (37.2 el jueves)

Jimena: 5.8 (18.6 el jueves)

Medina: 4.4 (41.2 el jueves)

Olvera: 0.8 (14.2 el jueves)

Rota (Base Naval):10.4 (20.6 el jueves)

San Fernando: 14.2 (44.6 el jueves)

San José del Valle: 7 (41.6 el jueves)

San Roque: 2.8 (12.6 el jueves)

Tarifa: 1.8 (16.8 el jueves)

Vejer: 0.1 (6.3 el jueves)

Respecto a lo que se espera para la jornada, Aemet indica que sigue avanzando hacia el este de la Península lentamente la banda de precipitaciones más significativa, la que descargó el jueves con fuerza sobre Cádiz, pero avanza que por el oeste están apareciendo nuevas bandas, que será las que crucen la provincia durante este viernes y todo el fin de semana.

A continuación, repasamos las horas más críticas de lluvias que Aemet prevé para esta jornada de viernes así como el acumulado que se espera:

Según el mapa que dibuja Aemet, las lluvias más intensas se esperan para esta jornada de viernes 14 de noviembre en el Campo de Gibraltar. Algeciras, La Línea, San Roque y Tarifa verán verdaderos diluvios, con acumulados muy importantes especialmente de cara a la noche. También la zona de la Sierra gaditana tendrá una tarde de precipitaciones, aunque parece que no al mismo nivel que este pasado jueves. El área de la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste recibirá hoy menos lluvias en cantidad aunque seguirá precipitando.