La borrasca Claudia deja un pico de hasta 53,4 litros en San Fernando en el momento de mayor intensidad del aviso amarillo por lluvias

Una mujer con problemas con el paraguas por el viento en su camino por la calle Real de San Fernando, en una imagen de archivo

Las intensas precipitaciones que ha dejado en la tarde de este jueves la borrasca Claudia han llegado hasta los 53,4 litros por metro cuadrado en el momento de mayor intensidad que se ha registrado hasta el momento, que ha sido a las 18.40 horas, según los datos recopilados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada (ROA).

La lluvia acumulada en las últimas 24 horas asciende en la localidad a 32,7 litros por metro cuadrado. Igualmente, se han registrado importantes rachas de viento que han llegado hasta los 58,7 kilómetros por hora en su peor momento (a las 17.00 horas).

Por el momento, sin embargo, no se han reportado incidencias especialmente destacadas a causa del temporal, si bien el tramo de la calle San Marcos más cercano a la plaza de toros -uno de los puntos más vulnerables a las inundaciones- se ha cerrado al tráfico rodado momentáneamente como medida de prevención, para evitar problemas en el caso de que se dieran grandes acumulaciones de agua.

Precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas según la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada en San Fernando / ROA

La intensidad de las lluvias ha aminorado posteriormente, lo que ha facilitado la evacuación de pluviales y ha evitado problemas de mayor envergadura. Los servicios municipales permanecen activados y alerta por si fuera necesaria su intervención, según informa el Ayuntamiento de San Fernando.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo a las 8 de la mañana por lluvias en todo el litoral gaditano.