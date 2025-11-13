La borrasca Claudia en Cádiz, en directo | Última hora sobre las lluvias e incidencias

La borrasca Claudia deja las primeras lluvias en Cádiz desde esta madrugada. Aemet activó el aviso amarillo a las 8 de la mañana por lluvias en todo el litoral gaditano. Las precipitaciones se esperan más intensas durante la tarde de este jueves 13 de noviembre. La campiña gaditana también estará este jueves 13 de noviembre en aviso amarillo por lluvias. Por otro lado, las advertencias por fenómenos costeros están activas en Bahía de Cádiz y Estrecho de Gibraltar.