La borrasca Claudia en Cádiz, en directo | Última hora sobre las lluvias e incidencias
Las lluvias marcan la jornada de este jueves 13 de noviembre en toda la provincia y se espera que vayan a más a lo largo de la tarde
Aemet activa el aviso amarillo en Cádiz por las lluvias de la borrasca Claudia: horas con precipitaciones más fuertes
La borrasca Claudia deja las primeras lluvias en Cádiz desde esta madrugada. Aemet activó el aviso amarillo a las 8 de la mañana por lluvias en todo el litoral gaditano. Las precipitaciones se esperan más intensas durante la tarde de este jueves 13 de noviembre. La campiña gaditana también estará este jueves 13 de noviembre en aviso amarillo por lluvias. Por otro lado, las advertencias por fenómenos costeros están activas en Bahía de Cádiz y Estrecho de Gibraltar.