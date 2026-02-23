Horarios, itinerarios y detalles del vía crucis de las cofradías de Cádiz de este lunes

Las imágenes del traslado de La Palma a su templo después de refugiarse en Catedral por la lluvia

El primer lunes de Cuaresma es un día importante en Cádiz. Es el día, de hecho, que la Cuaresma toma el relevo del Carnaval en la calle, después de unos primeros días (desde el Miércoles de Ceniza) en que la actividad se vive solo de la puerta de los templos hacia adentro. Y este año, esa conquista de la ciudad por parte de los cofrades la lidera el Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, que es la imagen elegida por el Consejo para presidir el vía crucis de hermandades que este lunes se celebra en la Catedral.

A las 17.00 horas saldrá el cortejo que previsiblemente estará formado por más de un centenar de hermanos de La Palma desde la Viña rumbo a Catedral, en un trayecto que necesitará más de dos horas y que recorrerá lugares muy poco habituales para la cofradía del Lunes Santo y su titular. El momento más llamativo del traslado a Catedral será el paso del Crucificado por el hospital de San Rafael.

En concreto, el itinerario será Virgen de la Palma, San Félix, Patrocinio, Rosa, Diego Arias, Sacramento, Barrié, plaza de las Flores, Columela, Montañés, plaza de Candelaria, Santiago, Compañía, plaza de la Catedral y Arquitecto Acero. En torno a las 19.20 horas está prevista la llegada del cortejo a la Catedral, en cuyo interior pasará el Cristo al altar mayor, desde donde presidirá el rezo de las estaciones.

El Consejo y el Cabildo Catedral han decidido que la puerta de Arquitecto Acero será únicamente accesible para los integrantes del cortejo y las autoridades que asistan al vía crucis, abriéndose la denominada puerta de San Pablo (contigua a la Torre de Poniente) para el acceso del público desde el mismo momento en que llegue la cofradía de La Palma.

A las 20.00 horas es cuando dará comienzo el ejercicio del vía crucis, estando las estaciones a cargo de las siguientes personas:

Rafael Iglesias Calvo (sacerdote marianista y director espiritual del Consejo de Hermandades)

Raquel Vázquez Pérez (gerente de Onda Cádiz Radio y Televisión)

Lourdes del Río Fernández (Jueza titular de Instrucción Número 4)

Jesús Rivera Barcón (vicehermano mayor de La Palma)

Victoria de Haro Diéguez (directora de Canal Sur en Cádiz)

Inmaculada Ruiz Gené (hermana mayor de la Archicofradía del Pilar)

Pablo-Manuel Durio Díaz (pregonero de la Semana Santa 2026)

Pedro Reynoso Ramos (hermano mayor honorífico del Caído)

Juan Carlos Jurado Barroso (presidente del Consejo de Hermandades)

Rafael Guerrero Pinedo (delegado diocesano de Hermandades)

Daniel Robledo Pérez (director espiritual de la Archicofradía de La Palma)

Pedro Bueno Cruces (hermano mayor de La Palma)

Ricardo Jiménez Merlo (deán de la Catedral)

Ramón Darío Valdivia Giménez (administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta).

El regreso a La Viña

Será tras la última estación, a cargo del administrador apostólico (que se estrena en el vía crucis de hermandades), cuando la hermandad de La Palma ponga rumbo de regreso a su iglesia. La hora estimada para eso serán las 21.15 horas.

El itinerario de vuelta se ha fijado por Arquitecto Acero, plaza de la Catedral, Compañía, plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma, haciendo entrada el Cristo de la Misericordia en la iglesia alrededor de las 23.15 horas.

Un trono para el Crucificado

Con este motivo extraordinario de presidir el vía crucis de las hermandades, el Cristo de la Misericordia será trasladado hoy sobre un trono llegado desde Benalmádena, que estará portado por 60 hombres y que pertenece a la cofradía del Nazareno, que la utiliza para las procesiones de la Virgen de la Cruz, Patrona de esta localidad malagueña.

El Crucificado contará, además, con el acompañamiento musical del trío de capilla San Pablo, de Cádiz, y del conjunto vocal Anima Christi, de la cofradía de Vera-Cruz de San Fernando. Y entre el repertorio de motetes y cánticos que interpreten tanto en los traslados como entre las estaciones dentro de la Catedral destaca el estreno de una pieza compuesta por Cristóbal López Gándara para la ocasión, y titulada 'Saeta de La Viña'.