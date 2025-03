Fotos de Semana Santa en el Mercado Central de Cádiz: El valor gráfico de lo efímero

La Semana Santa de Julio González no es una Semana Santa cualquiera; y mucho menos, una Semana Santa al uso. Sus ojos no son los de un cofrade; su experiencia, pocos la tienen. Sus recursos casi no se agotan, de ahí que pese a acumular muchos años cubriendo las procesiones (en algunos casos siempre la misma) encuentra siempre instantáneas espectaculares, que captan momentos casi mágicos de lo que acontece en las calles gaditanas esos días santos.

Una parte del trabajo de este fotógrafo de Diario de Cádiz se puede disfrutar desde este lunes en el Mercado Central. Su fachada principal se ha vestido de Semana Santa en este tiempo de Cuaresma para mostrar 14 momentos que van más allá de la Pasión, como Julio González ha titulado su repaso a la Semana Santa de los últimos años; una parte minúscula de la producción de este profesional, que tiene material con calidad de sobra para exornar las paredes no ya del Mercado, sino de cuatro o cinco estadios de fútbol.

“He tirado por el camino de la anécdota”, ha explicado González sobre las fotos que ilustran el Mercado Central, que cuentan lo que es la Semana Santa de Cádiz en 14 momentos muy puntuales, muy concretos, muy diferentes unos de otros.

Así aparecen lo que podría ser el cartel de la 'Mantilla Fashion Week', donde la tradición de la vestimenta puramente española vinculada a los sagrarios se rompe con unas gafas radicalmente modernas a través de cuyos cristales se observa el claustro de Santo Domingo; un primer plano de Antonio Jiménez ‘El Chacha’, un histórico que sigue al pie del cañón dando luz a los palios; o la lluvia, siempre la lluvia que ya empieza a preocupar a los cofrades tras este demoledor inicio que está teniendo la Cuaresma.

Julio González, ante una de las fotos de su exposición cofrade en el Mercado Central. / Miguel Gómez

“Es muy complicado contar la Semana Santa”, reconoce el responsable de Fotografía de Diario de Cádiz, poniendo así en valor la labor que realiza él y todos sus compañeros fotoperiodistas a lo largo de la Semana Santa para inmortalizar el momento más especial, o para elevar a la categoría de sublime lo que puede ser más cotidiano. Como el interior de La Palma atestado de túnicas y capas de color marfil cada Lunes Santo; o el paso de misterio de Ecce-Homo visto desde arriba, donde parece que el suelo del paso es continuación del de la propia calle Novena y Barrié; o la estrechez de Jabonería, plasmando a la perfección el pequeño milagro de cada Jueves Santo cuando Antonio Ramírez consigue hacer pasar por ahí el palio de Dolores.

El fotógrafo explica al alcalde de Cádiz y a la concejala de Cultura su fotografía del Lunes Santo en el interior de La Palma. / Miguel Gómez

La clave del trabajo de González la ha dado el alcalde, Bruno García. “Pone mucho corazón a todo lo que hace”, manifestaba delante de una de las fotografías del Mercado, reconociendo a Julio como “referente del fotoperiodismo” en Cádiz y poniendo de relieve también el trabajo de estos profesionales que son “testigos de todo lo que pasa en la ciudad” durante todo el año.

Julio González y las autoridades y representaciones, en la inauguración de su muestra 'Más allá de la Pasión' / Miguel Gómez

Eso abarca también la Semana Santa, donde una fotografía de Julio González hace creer que toda una plaza de San Juan de Dios está invitada al banquete eucarístico de La Cena, o que uno está escuchando el grito desgarrador de una devota que aplaude enfervorecida en la salida de La Palma. Fotografías que son de por sí auténticos carteles de la Semana Santa de cualquier año en Cádiz, como el recordado paso del Despojado junto a la playa de Santa María del Mar; o que simbolizan a la perfección el título de la hermandad, como la piruleta que sostiene en su mano una pequeña monaguilla del Amor; o el palio de la Virgen de la Luz que parece caminar sobre Las Aguas (que, dicho sea de paso, hubiera sido un gran cartel anunciador de lo que es la Semana Santa de Cádiz).