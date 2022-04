En directo, el Miércoles Santo de la Semana Santa de Cádiz 2022.

Tras los sobresaltos de las dos últimas jornadas a causa de la lluvia, este Miércoles Santo se presenta, a priori, como una jornada plena gracias a las buenas previsiones meteorológicas. Así que, Dios mediante, las cuatro hermandades de la jornada volverán a las calles tras no hacerlo desde 2018, ya que en la última Semana Santa antes de la pandemia no pudieron salir a causa del mal tiempo.

La primera de las corporaciones que saldrá a las calles este Miércoles Santo será la de Las Aguas, que estrena Santa Cruz como sede canónica, aunque ya lleva varios años saliendo desde esta iglesia. A las 16.15 horas pondrá su cruz de guía con la novedad del regreso del paso de San Juan Evangelista tras arreglarse los desperfectos que sufría.

Posteriormente, a las 16.45 horas será el turno de Sentencia desde la iglesia de la Merced. También desde el barrio de Santa María, pero desde Santo Domingo, a las 18 horas iniciará su recorrido la cofradía de Cigarreras. Cerrará la jornada Caminito desde su capilla a partir de las 19.40 horas.

Antes de que comience el Miércoles Santo, es un buen momento para repasar los estrenos de una jornada muy rica, además de conocer los cortes de tráfico que se producirán a lo largo de la jornada para que puedan pasar por estas vías los diferentes cortejos.