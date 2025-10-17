La coral La Salle Viña 'Jesús Monzón' de Cádiz cantará este sábado en Sevilla a la Esperanza de Triana

La coral en un concierto de Al Palo en el Falla en 2024 con la banda de Las Cigarreras.

La Agrupación Coral La Salle-Viña 'Jesús Monzón' de Cádiz participará este sábado 18 de octubre en Sevilla en el traslado de regreso de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana a su capilla de la calle Pureza, cerrándose así las misiones celebradas por la Hermandad de Triana en el Polígono Sur con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, proclamado por la Santa Sede.

La coral gaditana acompañará con su repertorio a la imagen trianera junto a la Banda de Música de Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras), una de las formaciones más prestigiosas del panorama cofrade andaluz, bajo la batuta del maestro José Manuel Toscano Pérez. La dirección coral estará a cargo de José Ignacio Burgal Jiménez-Mena y la dirección musical general es de Jesús Cabañas Quintero.

La coral gaditana intervendrá en varios puntos del recorrido, destacando dos enclaves de especial simbolismo: el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde se ofrecerá un canto a los enfermos y al personal sanitario, y el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Una distinción histórica para la música coral gaditana

La Agrupación se convierte con esta actuación en la única coral gaditana que ha cantado a las dos principales devociones marianas de Sevilla: la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana.

En diciembre de 2004, la agrupación fue invitada a participar en el besamanos de María Santísima de la Esperanza Macarena. Dos décadas más tarde, su canto volverá a resonar en Sevilla, esta vez ante la otra gran advocación de la Esperanza, completando así un hito nunca antes alcanzado por ninguna formación coral de la provincia de Cádiz.

En palabras de su director, José Ignacio Burgal, “participar en un acto de esta magnitud supone un honor y una responsabilidad. La música es oración, y cantar a la Virgen de la Esperanza de Triana en su regreso al barrio es una forma de expresar nuestra fe y gratitud”.

Un legado de más de dos décadas de música y fe

Fundada en el seno del colegio La Salle-Viña de Cádiz, la Agrupación Coral La Salle-Viña 'Jesús Monzón', que lleva el nombre del añorado carnavalero ligado muchos años al coro carnavalesco lasaliano y a esta propia coral, lleva más de dos décadas dedicándose al estudio y difusión del repertorio coral sacro y popular. Con una formación mixta y un compromiso constante con la calidad musical, la agrupación ha participado en conciertos, certámenes y actos litúrgicos en toda Andalucía.

Su repertorio abarca desde la polifonía renacentista hasta la música procesional contemporánea, con especial atención al patrimonio sonoro religioso. La coral ha colaborado con numerosas bandas de música, orquestas y formaciones instrumentales, consolidándose como una de las entidades musicales más reconocidas de la provincia de Cádiz. La coral mantiene una línea de trabajo centrada en la difusión del repertorio andaluz y en la colaboración con bandas y orquestas de reconocido prestigio, como en esta ocasión con Las Cigarreras, símbolo del patrimonio musical cofrade sevillano.