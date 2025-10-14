Prácticamente agotadas las entradas para el certamen de bandas de Cádiz

Las banda del Rosario, sobre el escenario del Gran Teatro Falla en un concierto de la tertulia Al Palo.

El Gran Teatro Falla ha llenado prácticamente el 100% de su aforo para el certamen de bandas que ha organizado el Ayuntamiento este próximo sábado, día 19, con las formaciones musicales gaditanas. En menos de una hora desde que se ha abierto la taquilla este martes, apenas quedan entradas libres.

Actualmente, en el interior del teatro sólo hay localidades disponibles en Paraíso, donde apenas quedan 16 entradas según la web Bacantix. El resto del teatro está ya ocupado, con localidades que tienen precios de 12, 10 y 6 euros.

Esta respuesta del público ratifica, pues, el éxito del certamen organizado un año más por el Ayuntamiento, que en esta ocasión suma una nueva banda, la de música Ciudad de Cádiz que empezó su andadura la pasada Cuaresma siendo la única formación de este estilo musical que existe en la ciudad y habiendo participado ya en varias procesiones con contratos cerrados para la próxima Semana Santa (entre ellos con la cofradía de Medinaceli para acompañar al palio de la Trinidad, que incorporará música en 2026). De igual modo, avala el cambio de sede propuesto por las propias bandas y asumido por el Ayuntamiento, ya que el certamen en 2024 se celebró en el Palacio de Congresos.

Junto a la banda de música Ciudad de Cádiz actuarán la única banda de cornetas y tambores que tiene Cádiz, Rosario; y las tres agrupaciones musicales que se mantienen en la capital (Polillas, Ecce Mater y Salud).

Todas ellas pasarán por el escenario del Gran Teatro Falla el domingo, 19 de octubre, a partir de las 18.00 horas.