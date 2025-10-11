El Encuentro Anual de Música Cofrade de Cádiz se celebrará este octubre en el Teatro Falla

La Agrupación Musical Polillas de Cádiz, en un concierto en el Paseo Marítimo de la capital.

El Gran Teatro Falla acogerá el próximo domingo 19 de octubre. a partir de las 18.00 horas, la tercera edición del Encuentro Anual de Música Cofrade Santa Cecilia, que organiza el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación Municipal de Cultura.

En esta ocasión, el encuentro cambiará de ubicación, tras dos ediciones en las que se ha celebrado un pasacalles, en 2023, y en el Palacio de Congresos en 2024. Tras la petición de las bandas, el encuentro tendrá lugar este año en el Gran Teatro Falla. Además, contará también con la participación de la banda de música Ciudad de Cádiz, que se suma a la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, Agrupación Musical Polillas de Cádiz, Agrupación Musical Ecce Mater y Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo martes 14 de octubre a las 10.30 horas por los canales habituales del Ayuntamiento de Cádiz, tanto en la página web de Bacantix como en las taquillas del Gran Teatro Falla, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20 horas, de martes a viernes.

Los precios oscilan entre los seis euros de Paraíso y los 12 euros que costarán las localidades de Butacas, Palcos Platea, Palcos Principales y Palcos Segundos, mientras que Anfiteatro y Delantero Anfiteatro costará 10 euros.