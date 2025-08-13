Ciudad de Cádiz, la banda elegida para poner música al palio de Medinaceli

La Virgen de la Trinidad, en el besamanos extraordinario de estos días por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción.

La noticia es que la Virgen de la Trinidad, de la cofradía de Medinaceli, saldrá con acompañamiento musical a partir de la próxima Semana Santa. Y, al mismo tiempo, la noticia es que la banda de música Ciudad de Cádiz se estrenará en la Semana Santa gaditana el próximo año de la mano de Medinaceli. Hermandad y formación musical han unido sus caminos para que sea Ciudad de Cádiz la que ponga los primeros acordes que llevará el palio de Trinidad en su salida del Jueves Santo.

La junta de gobierno que preside José Gómez ha firmado ya el contrato con la banda que dirige Manuel Castro para los dos próximos años. No será Medinaceli la primera cofradía a la que acompañe esta formación que ya se ha estrenado en Cádiz tras el paso de la Virgen Niña del colegio Amor de Dios o en el Corpus Chico de San Antonio; pero sí supone, por ahora, su ingreso en la Semana Santa gaditana. De ahí que la propia formación asegure que asume este contrato “con la mayor dedicación, respeto y cariño”.

La incorporación de la música tras el paso de palio es uno de los acuerdos que adoptaron los hermanos de Medinaceli en el cabildo celebrado recientemente, después de que la primera convocatoria tuviera que quedar sin efecto por falta de quorum.

El acompañamiento musical forma parte del cambio de rumbo que la hermandad quiere imprimir a su Dolorosa. Junto a ello, se pretende diseñar y ejecutar un nuevo paso de palio en lo que a bordados se refiere (prescindiendo de los actuales que sólo se completaron en las bambalinas delantera y trasera), en sustituir la característica diadema de esta Dolorosa por una corona al uso, o en modificar también los hábitos de los hermanos de fila que acompañan a la Virgen.

También pretende la hermandad restaurar la imagen de Francisco Buiza, una de las Dolorosa de mayor calidad de este imaginero y del propio siglo XX, que desde hace pocos años se acompaña de un San Juan del mismo autor.