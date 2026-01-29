Las cofradías del Perdón y La Cena también plantean restauraciones de sus imágenes titulares

Las cofradías de Cádiz siguen prestando especial atención al estado de conservación de sus imágenes titulares. Numerosas son las intervenciones que se vienen realizando en los últimos años, como demuestra el hecho de que en la actualidad haya tres imágenes en pleno proceso de intervención y que una cuarta, el Cristo de la Piedad, haya regresado al culto hace escasos días tras culminar su restauración. Y a todas ellas ya se anuncian otras dos próximas actuaciones que, previsiblemente, serán acordadas en las próximas semanas.

Así, las cofradías del Perdón y de La Cena van a plantear a sus hermanos intervenciones en sus imágenes titulares. La hermandad de la Madrugada, en concreto, va a plantear la restauración de la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos; una obra de Francisco Buiza (realizada en 1980) que la junta de gobierno va a plantear en el cabildo ya convocado para el 10 de febrero que sea restaurada por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez.

A priori, si el cabildo autoriza la propuesta la restauración se llevará a cabo una vez pase la Semana Santa, dándose la circunstancia de que se actuará sobre otra de las imágenes que Buiza dejara en la ciudad de Cádiz, tras la reciente intervención de Lágrimas de Piedad (que regresó al culto a finales de 2024) o la que se está llevando a cabo en el momento actual en la Virgen de la Luz de la hermandad de Las Aguas. En ambos casos, la restauración de las imágenes de Buiza corresponden a la sevillana Laura Pérez, decantándose el Perdón por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, que tienen actualmente en su taller a las imágenes de Amargura y del Cristo Yacente.

Por su parte, la hermandad de la Sagrada Cena ha convocado su cabildo anual para el próximo 6 de febrero, incluyendo la convocatoria un punto específico que abordará una posible intervención en el Señor del Milagro. En concreto, planteará la corporación del Domingo de Ramos una labor de conservación en las manos del Señor; y más en concreto, en su mano izquierda, la que sostiene el cáliz, que está sufriendo un cierto deterioro y necesita un nuevo sistema de sujeción de ese cáliz.

Imágenes de la salida de la Sagrada Cena en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Jesús Marín

Al igual que en el Perdón, a priori esta intervención en el Señor del Milagro se acometería -si así lo acuerda el cabildo de hermanos del próximo 6 de febrero- después de Semana Santa, dada la cercanía de las fechas.