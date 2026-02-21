Las cofradías de Cádiz dedicarán su vía crucis a las víctimas de las borrascas y del accidente de Adamuz

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y los damnificados por los daños causados por las borrascas, especialmente en lo que a los pueblos de la provincia de Cádiz se refiere, estarán especialmente presentes en la Catedral de Cádiz este próximo lunes, 23 de febrero. Las hermandades gaditanas quieren tener presentes estas dos catástrofes tan recientes, y de tan distinta naturaleza, en el vía crucis que celebran cada año el primer lunes de Cuaresma.

Así lo ha anunciado el Consejo de Hermandades, que quiere así tener un gesto especial con tantas víctimas y damnificados como han dejado ambos trágicos episodios, que siguen en la actualidad teniendo consecuencias, ya sea de personas hospitalizadas aún por el accidente de tren o de vecinos sin poder regresar a sus casas en algunos pueblos de la Sierra gaditana.

De este modo, mantiene el organismo cofradiero la práctica que viene repitiendo desde tiempos de la pandemia, aplicando este ejercicio que congrega a todas las hermandades de la ciudad al inicio de la Cuaresma a una serie de intenciones particulares o especiales. Un modelo que también mantiene en lo que al desarrollo del vía crucis se refiere, que seguirá siendo con los asistentes sentados en los bancos de la Catedral.

Las intenciones especiales de este año se aplicarán con el Cristo de la Misericordia, que ha sido la imagen designada para este año y que será trasladada al altar mayor de la Catedral, templo donde está convocado el vía crucis de hermandades este lunes a partir de las 20 horas. Para ello, conviene recordar que la hermandad de La Palma trasladará a su imagen titular a partir de las 17.00 horas por un recorrido que llama la atención, entre otros aspectos, por discurrir por delante del hospital de San Rafael, en lo que será una visita para nada habitual de este Crucificado al centro sanitario del barrio del Balón.

En concreto, el itinerario previsto para llevar el Cristo de la Palma a la Catedral discurrirá por Virgen de la Palma, San Félix, Patrocinio, Rosa, Diego Arias, Sacramento, Barrié, plaza de las Flores, Columela, Montañés, plaza de Candelaria, Santiago, Compañía, plaza de la Catedral y Arquitecto Acero. La previsión es que el cortejo llegue a la Catedral en torno a las 19.20 horas, cerrándose las puertas unos minutos para que la cofradía realice en la intimidad las maniobras necesarias hasta dejar al Crucificado en el altar mayor y, entonces, abrir las puertas al público.

A este respecto, conviene recordar también que el Cristo de la Palma será trasladado sobre el trono de la Patrona de Benalmádena, la Virgen de la Cruz, que ha sido cedido para esta ocasión y que estará iluminado por los candelabros del paso de misterio de la cofradía del Huerto. El Crucificado irá, además, acompañado por la capilla musical San Pablo de Cádiz y el conjunto vocal del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de San Fernando, que también estarán en el interior de la Catedral interviniendo entre estación y estación.

En torno a las 21.15 horas es cuando está previsto que concluya el ejercicio del vía crucis, iniciando entonces la hermandad el itinerario de regreso a La Palma, que realizará por Arquitecto Acero, plaza de la Catedral, Compañía, plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma, llegando a su iglesia en torno a las 23.15 horas.