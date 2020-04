¿Una procesión extraordinaria? “No se me pasa por la cabeza!

La incidencia que sobre el 75 aniversario de Soledad, y sobre la Semana Santa en sí, está teniendo la epidemia del coronavirus podría abrir la puerta a algún tipo de salida extraordinaria de la Dolorosa cuando pase todo esto; como de hecho ha dejado abierto el Vaticano con el decreto de la Congregación del Culto Divino. Pero Emilio Bienvenido lo tiene claro: “No hemos tratado este tema con la junta, pero a mí no se me pasa por la cabeza. Aprovechar estas circunstancias para hacer una salida extraordinaria me parecería una barbaridad. La salida no la teníamos programada, y no se hace y punto. Por mi cabeza no se pasa nada de eso. Y creo que por la de mis compañeros de junta tampoco”, afirma.

Es más, el criterio que plantea Bienvenido lo extiende no sólo para Vera–Cruz y esa conmemoración de los 75 años de Soledad, sino para el resto de hermandades. “Para mí la liberación de la pandemia no es motivo para celebrar una procesión extraordinaria”, sentencia.