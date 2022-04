Miércoles Santo en Cádiz: La Esperanza de volver a las calles

Hacía cuatro años que la cofradía de Cigarreras no ponía a sus titulares en las calles. La lluvia en 2019 frustró las ilusiones de los cofrades de la hermandad de Santo Domingo, mientras que la pandemia trastocó nuestras vidas desde marzo de 2020.

A estas vicisitudes, se sumaba que las dos últimas jornadas se vieron alteradas por las lluvias. Sin embargo, desde muy pronto quedaba despejado el camino para no tener ni la más mínima duda de que Cigarreras iba a volver a desfilar por su barrio de Santa María.

Con los dos pasos ocupando la zona más cercana a la puerta de salida del templo dominico, unos minutos antes de las 18 horas, los hermanos de Cigarreras se organizaban con tranquilidad en el patio del convento. Demasiado tiempo sin salir generaba cierta expectación, pero con el sosiego de que esta vez, por fin, todo iba a salir bien.

Con puntualidad, la cruz de guía asomó la puerta de Santo Domingo ante un sol radiante. Mientras que empezaron a desfilar las secciones de penitentes, los cargadores dirigidos por José Manuel Velasco comenzaron a prepararse para que el paso de misterio diera la vuelta y enfilara la rampa de salida. Tras un cambio de ruedas, la cuadrilla se afanó tanto en el interior como en la zona trasera para tomar la cuesta sin salirse de ella y sin que los respiraderos rozasen con los muros de la entrada.

El esfuerzo de los cargadores permitió que el paso saliera sin problemas ante los aplausos de un público con ganas de volver a ver a Jesús de la Salud bajar por Santo Domingo para adentrarse por Plocia.

Una de las novedades de la jornada era ver procesionar por primera vez con su hermandad a la nueva Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, aunque en día anteriores ya ha acompañado a otras hermandades. Al sonido del tambor, Tamara Beardo le dedicó la primera saeta al misterio de Cigarreras. Tras ella, el paso siguió andando con las marchas Amén y Ante Dios, traicionado.

Poco antes de las 19 horas, era el momento del palio de María Santísima de la Esperanza. Con el mismo mimo que con el misterio, la cuadrilla comandada por José Cortés supo salvar la puerta de Santo Domingo sin que los varales rozaran con la entrada.

Con cinco policías navales escoltando el paso, la periodista Ana Mendoza, última pregonera de la Dolorosa, dio la primera levantá tras cederle el martillo José Cortés, a la que deseó que "la Esperanza le dé mucha salud". Mendoza se dirigió a los cargadores pedirles que "la salida sea recordada por todos" y que "repartáis Esperanza por Cádiz".

Una nueva plegaria en la voz de Tamara Beardo sirvió para que el palio comenzara a andar con alegría, a la que acompañó el sonido de las marchas Esperanza Cigarrera, de David Gómez, y Nuestra Señora del Amor Hermoso, de Juan José Castellano.

Todo acompañó para que, un nuevo Miércoles Santo, el barrio de Santa María se convirtiera en el epicentro de una jornada que se cerraría de madrugada. Un día para no olvidar después de una espera que ha sido eterna y que los cofrades de Cigarreras esperan no volver a repetir. Pero siempre estará presente la Esperanza para no desfallecer en el camino.