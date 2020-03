Devociones que no procesionan

Uno de los puntos fuertes de la Semana Santa gaditana es su imaginería. El lugar estratégico que ocupó la ciudad como puerto que comunicaba Europa con América aportó una riqueza que, entre otros muchos aspectos, se mantiene en la imaginería expuesta al culto en la inmensa mayoría de iglesias de la ciudad; a lo que se une la presencia de muchos de los grandes autores de los siglos XIX, XX e incluso XXI con obras religiosas en Cádiz. Ejemplos de todo ello hay muchos.

Tan rico es el patrimonio imaginero de la Semana Santa, que las iglesias atesoran otra serie de imágenes de alto valor que no procesionan en Semana Santa y que bien podrían ampliar la nómina procesional de la ciudad. Curiosamente, en estos días cobran protagonismo algunas de esas imágenes que no son titulares de ninguna hermandad en la actualidad, o bien que aún siéndolo no salen a la calle en Semana Santa.

La primera de ellas es la del Cristo de la Salud, de la iglesia de Santiago, que este martes recorría las calles del entorno de la Catedral en un vía crucis organizado por el Seminario Diocesano. Era la primera vez que salía a la calle este portentoso Crucificado cuya autoría se atribuye a José de Arce (fechado hacia 1660) y que muestra a Cristo clavado en la Cruz con la mirada elevada al cielo, en actitud casi expirante.

En el día de hoy cobrará protagonismo otra de esas imágenes no procesionales. Se trata, en concreto, del Nazareno de la Obediencia de la cofradía de la Merced, que regresa al culto esta tarde después de que Luis González Rey haya procedido en los últimos meses a tallarle un nuevo cuerpo, además de restaurar el busto, las manos y los pies. Esta imagen es la que más cerca tiene una futurible incorporación a la Semana Santa, algo que ya aprobaron los hermanos de esta corporación y para lo que era esencial la intervención en la talla que ha acometido el imaginero gaditano y que desde hoy podrá contemplarse en la iglesia de la Merced.

A esto se une la salida a las calles de la ciudad que protagonizará mañana y pasado el Cristo de la Mirandilla, una obra de Francisco Buiza fechada en 1961 que recibe culto en la capilla del colegio y que mañana jueves será trasladada a la Merced para presidir el viernes el vía crucis de esa parroquia.

El traslado desde la Mirandilla tendrá lugar a las ocho menos cuarto de la tarde, recorriendo San Juan Bautista de la Salle, Santa María, Suárez de Salazar, Teniente Andújar, Yedra, Gabriela Ortega y Plaza de la Merced. A su llegada a la Merced, el hermano mayor de Piedad, Juan Carlos Torrejón, pronunciará la quinta edición de la Reflexión en torno a la Cruz.

El vía crucis que presidirá este Crucificado el viernes recorrerá a partir de las ocho de la tarde la calle Merced, Plaza de las Canastas, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios (entrando en la iglesia propiedad de la Santa Caridad), Sopranis, Compás de Santo Domingo (accediendo también a la iglesia), Santo Domingo, Teniente Andújar, Botica, Mirador, Santa María y San Juan Bautista de la Salle, regresando al colegio.