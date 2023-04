El sueño pictórico de Alfonso Barrera se expone en San Fernando

La galería Espacio Uno acoge estos días la exposición Fragmentos de lo soñado, del artista gaditano Alfonso Barrera, una propuesta de arte abstracto que supone la primera experiencia individual del pintor que sin embargo ha llevado su obra a Valencia o Hawaii en muestras colectivas. San Fernando debe esta propuesta cultural a Alfonso Arenas con el que el protagonista ha colaborado en varias ocasiones y con el que ha seleccionado más de una veintena de obras para la ocasión.

"Alfonso organiza el Mercado del Arte en el Colegio de Arquitectos de Cádiz y me planteó la posibilidad de enseñar mi obra en este espacio", comenta el pintor que expone desde el día 1 y hasta el 30 de abril sus pinturas en este local de la calle San Diego de Alcalá, 1, que puede visitarse de 18.30 a 21.00 horas de lunes a sábado.

Barrera se ha orientado hacia un estilo de pintura abstracta, "es lo que me sale", para su obra. "Es el resultado de muchos años pintando y de un proceso creativo de ir investigando y darme cuenta de cuál es mi esencia pictórica", explica. Ahora no le interesa otra cosa, aunque no descarta en algún momento la pintura figurativa, porque trabaja la pintura con el lienzo por delante. "Voy buscando composiciones, armonías cromáticas, y otras cosas. Y surge la obra", detalla. Es una forma de pintar desde el subconsciente, de manera "autómata". "¿Cómo diría?", se pregunta para responder en unos segundos: "De manera espontánea". Es lo que le sale.

Fragmentos de lo soñado, el título de la exposición que tiende a la sugerencia, refleja la apuesta de Alfonso Barrera por la pintura, un sueño que lucha por hacer realidad. Porque después de muchos años compaginándolo con otro trabajo, de camarero, dio el paso de centrarse en el oficio. "Quiero hacer lo que yo quiera, que no quede por haberlo intentado, aunque el arte, la pintura, sea un ejercicio complicado. Pero es lo que mejor sé hacer", asegura. Eso, aunque el mundo del arte sea limitado en Cádiz. "Hay pocas oportunidades a nivel privado y a nivel institucional", lamenta. Y sin embargo deja claro que quiere poner su granito de arena para apoyar la pintura "desde aquí, desde Cádiz".

El primer objetivo es dedicarse a la pintura, y el segundo tratar de vivir lo mejor posible, "aunque la tarea no es nada fácil". Pero se trata de un ejercicio para ser "fiel" a sí mismo, para ser "lo más auténtico posible".

La denominación de la exposición también responde a una realidad: los dos Alfonsos, Barrera y Arenas, han seleccionado –"me dejo guiar por su criterio artístico"– más de 20 ejemplares de la obra más reciente del pintor, por tanto de una parte del sueño pictórico del artista.