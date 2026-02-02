Las subvenciones municipales al deporte suben y alcanzan los 417.000 euros en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado un incremento global de las ayudas a deportistas y clubes hasta alcanzar los 417.000 euros.

El Consistorio isleño ha señalado igualmente que ha hecho ahora efectiva las ayudas a la promoción del deporte por importe de 250.000 euros, destinadas a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y deportistas independientes del municipio. Estas subvenciones permitirán apoyar la participación en competiciones oficiales no profesionales y fomentar la práctica deportiva, beneficiando más cerca de 3.000 deportistas.

Entre las entidades beneficiarias figuran clubes históricos y consolidados como el G.E. Bazán, C.F., Sociedad Deportiva Candray, Club Balonmano San Fernando, Club Hockey San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, C.B.C. Cimbis, Club Natación San Fernando, Club Halterofilia San Fernando o la Peña Ajedrecista Isleña, junto a entidades de fútbol base, gimnasia rítmica, deporte adaptado, asociaciones vecinales y colectivos deportivos que desarrollan una importante labor social y formativa en el municipio.

La convocatoria -señala- contempla también ayudas a personas físicas, lo que permite respaldar directamente a deportistas independientes en gastos vinculados a licencias, desplazamientos o participación competitiva. Esta línea de apoyo garantiza que el respaldo municipal llegue de forma directa a quienes representan a San Fernando en competiciones oficiales. Así, en este ocasión se apoyan deportistas como Mario Belizón, isleño que conquistó la Eurocopa de Aviones de Combate ‘Air Tatoo’ o la nadadora Irene Peinado, que tiene en su haber cinco títulos consecutivos en la Copa de España de Aguas Abiertas.

Apoyo a diferentes disciplinas

A esta convocatoria general de 250.000 euros se suma un paquete adicional de ayudas específicas por valor de 167.500 euros, destinado al apoyo y promoción de distintas disciplinas y clubes. Entre ellas se incluyen ayudas para la práctica y promoción del baloncesto, el apoyo al CD San Fernando 1940, el fomento del atletismo, el hockey, el balonmano, el karate, el pádel, la gimnasia, la natación, el Karate Do Shotokan, la práctica deportiva con fines solidarios y el atletismo vinculado al medio natural, reforzando así una visión integral del deporte en todas sus vertientes. Además de colaboraciones con federaciones a nivel provincial, regional, nacional e internacional.

El concejal de Deportes, Antonio Rojas, ha destacado que estas ayudas "permiten seguir fortaleciendo a nuestros clubes y acompañar a los deportistas en todas las etapas, desde la base hasta la competición", subrayando que "el Ayuntamiento mantiene una apuesta sostenida por el deporte como herramienta de cohesión social, salud y oportunidades". En esta nueva edición, las ayudas vuelven a estructurarse en dos grandes líneas, una destinada al deporte de competición y otra al deporte base, con especial atención a la participación en competiciones federadas no profesionales y al fútbol base.

Infraestructuras y eventos deportivos

Esta política de subvenciones -explica el Ayuntamiento isleño en una nota- se enmarca en una estrategia municipal más amplia de impulso al deporte, que incluye la mejora continua de las instalaciones deportivas, la inversión en nuevas infraestructuras como los estadios de fútbol y atletismo y la organización de grandes eventos deportivos que dinamizan la ciudad. En este contexto, San Fernando continúa consolidándose como sede de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, así como de pruebas populares que atraen visitantes y generan actividad económica.

Durante 2025, señala, San Fernando ha mantenido una intensa actividad deportiva desde comienzos de año, con numerosas competiciones de base, jornadas de los Juegos Deportivos Municipales y encuentros de ligas locales y federadas en disciplinas como fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y tenis, evidenciando la fortaleza del deporte base y la alta implicación de clubes y deportistas locales.

En los meses de verano destacaron eventos consolidados como el Memorial Carmona Páez y torneos internacionales de fútbol sala, que dinamizaron la vida social y deportiva de la ciudad. También otros con especial relevancia internacional como el Mundial de Karate do Shotokan o, recientemente, la acogida de las selecciones andaluzas para los preparatorios de los torneos nacionales.

El calendario se completó con pruebas al aire libre como el Triatlón Ciudad de San Fernando y con actos institucionales como la Gala del Deporte, cuyo regreso sirvió para reconocer el trabajo del tejido deportivo local y reafirmar a San Fernando como una referencia deportiva en la Bahía de Cádiz.

Rojas señala en el comunicado que "el deporte se ha convertido en un motor estratégico para el desarrollo de San Fernando, con capacidad para generar empleo, apoyar al comercio y la hostelería y reforzar el tejido empresarial local vinculado a la organización de eventos".

"Gracias a esta apuesta continuada, la ciudad afianza un calendario deportivo ambicioso y sitúa al deporte como uno de los principales pilares sociales y económicos del municipio", ha concluido.