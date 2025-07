Sindicatos de la Policía Local denuncian que los agentes se ven "obligados" a utilizar un vehículo de Protección Civil para patrullar en la playa de Camposoto

San Fernando/El Sindicato Independiente de Policía Andaluza (SIP-AN) ha denunciado que agentes de la Policía Local de San Fernando "están siendo obligados a patrullar por la playa utilizando un vehículo todoterreno asignado a Protección Civil", una práctica que el sindicato considera "ilegal, irresponsable y peligrosa" tanto para los agentes como para los ciudadanos.

El vehículo en cuestión -asegura- "no está homologado para funciones policiales, carece del equipamiento necesario y no cumple con los requisitos de seguridad operativa exigidos para este tipo de servicio". A pesar de ello, afirma, "la Jefatura habría ordenado su uso ante la falta de medios propios, una situación que evidencia una grave negligencia por parte del Ayuntamiento".

El sindicato recuerda que "la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y el Decreto de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local establecen claramente los requisitos para los medios policiales, tanto en materia de seguridad como de dotación técnica y exponer a los agentes a este tipo de improvisaciones es inaceptable y puede derivar en consecuencias legales y personales graves en caso de accidente o incidente", advierten desde SIP-AN, uniéndose a las denuncias realizadas en el mismo sentido por el Sindicato Independiente de Policía Local (SPLI).

Además del riesgo para los propios agentes, "el uso de un vehículo no policial compromete la imagen institucional del cuerpo y la confianza de la ciudadanía, al tratarse de un medio que no ofrece garantías ni identificación oficial adecuadas".

Desde SIP-AN se exige al Ayuntamiento de San Fernando y a la Delegación de Seguridad Ciudadana "la retirada inmediata de este vehículo del servicio policial, así como la dotación urgente de medios adecuados para garantizar un servicio seguro, eficaz y legal en las playas del municipio".

SIP-AN reitera "su compromiso con la seguridad de los agentes y la defensa de un servicio público de calidad" y afirma que "no descarta adoptar medidas legales si esta situación no se corrige de inmediato".

El vehículo de Protección Civil, además, encalló en la arena de la playa de Camposoto y tuvo que ser rescatado por el servicio de Cruz Roja, según la denuncia que ha realizado también el SPLI, el Sindicato Independiente de la Policía Local, que se ha referido al uso de este transporte por los agentes como "un esperpento".

"No reúne los requisitos ni policiales ni legales para ser utilizado de forma habitual como vehículo patrulla policial, ademas que los mismos agentes se sienten inseguros puesto que no saben si los mismos gozan de las garantías de seguridad para sus ocupantes y terceros ante la utilización de este vehículo por parte de miembros que no son de Protección Civil", señala también este sindicato, que ha pedido la "retirada inmediata" de este vehículo 4x4 para la prestación del servicio de la Policía Local en la playa.

El SPLI critica además a la delegada de Policía Local, la concejala María José Foncubierta, por dar órdenes "en contra del propio ordenamiento legal y técnico profesional y, lo mas grave, en contra de la seguridad de sus agentes en la prestación de su servició profesional".