Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín

Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes

El izado de la bandera por parte de la Armada centra los actos en la calle

Serrat clama por la "tolerancia" al recibir el Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando

Al acto institucional celebrado en el Teatro de las Cortes, que ha contado con la presencia de Joan Manuel Serrat, la conmemoración del 24 de Septiembre en San Fernando ha sumado también otras actividades. Entre ellas, el izado de la bandera en la plaza de la Iglesia a cargo de la Armada, que ha culminado con un vistoso desfile de la Infantería de Marina por la calle Real. La Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre ha vuelto también a participar en esta fiesta con sus trajes historicos y con la recreación del cuadro del Juramento de los diputados en la Iglesia Mayor.

Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
1/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
2/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
3/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
4/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
5/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
6/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
7/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
8/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
9/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
10/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
11/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
12/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
13/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
14/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
15/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
16/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
17/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
18/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
19/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
20/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
21/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
22/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
23/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
24/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
25/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
26/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
27/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
28/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
29/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
30/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
31/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
32/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
33/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
34/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín
Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes
35/35 Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes / Jesús Marín

También te puede interesar

Lo último

stats