Así ha sido la fiesta del 24 de Septiembre en San Fernando: las imágenes

Al acto institucional celebrado en el Teatro de las Cortes, que ha contado con la presencia de Joan Manuel Serrat, la conmemoración del 24 de Septiembre en San Fernando ha sumado también otras actividades. Entre ellas, el izado de la bandera en la plaza de la Iglesia a cargo de la Armada, que ha culminado con un vistoso desfile de la Infantería de Marina por la calle Real. La Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre ha vuelto también a participar en esta fiesta con sus trajes historicos y con la recreación del cuadro del Juramento de los diputados en la Iglesia Mayor.