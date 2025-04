San Fernando brinda con el Grupo Empresa Bazán su 80 aniversario

San Fernando/El acto central del 80 aniversario del Grupo Empresa Bazán conjungó todos los tiempos en el centro de congresos de San Fernando: un glorioso pasado, un esperanzador futuro... y también un brillante presente. La cita, que abarrotó estas instalaciones municipales en la tarde del miércoles, fue más allá de lo que se espera de una conmemoración de este tipo para apelar con orgullo a ese tejido industrial isleño vinculado a la construcción naval que tanto ha significado para la ciudad durante más de tres siglos.

Así que allí se habló de todo lo que se ha hecho en el astillero a lo largo de 300 años y de los miles de personas que han pasado por él -lo que equivale también a miles familias isleñas que han vivido de esto- pero también de lo que se está haciendo ahora mismo en Navantia, de lo que se mueve allí, en el seno de la compañía, en el competitivo mercado internacional... Y, por supuesto, del futuro que viene -que ya está aquí- con la IA, la digitalización, los perros robots (el primero, por cierto, se espera en la factoría isleña para después de la Semana Santa)... Una revolución que ya ha empezado y para la que La Isla está más que preparada.

Precisamente, esa industria que llegó a ser omnipresente -la Empresa Nacional Bazán- y que hoy sigue marcando el rumbo de San Fernando, es la que propició allá por 1945 la creación de esta entidad social que se ha convertido en uno de los colectivos más antiguos y activos de la localidad -con actividades que se mantienen a lo largo de todo el año- y que conserva intactos sus lazos de unión con la factoría, hoy Navantia. La presencia de la empresa pública en el acto y su participación activa con la conferencia que ofreció Alberto Cervantes, director de negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima -que fue el acto central de la conmemoración- dieron sobrada cuenta de ello en este 80 aniversario.

Antonio Rivero, presidente del Grupo Empresa Bazán, durante su intervención en el 80 aniversario de la entidad, en San Fernando / D.C.

Aunque de 'cortar chapa' para que este acto celebrado en el centro de congresos echara a rodar se encargó el presidente del Grupo Empresa Bazán, Antonio Rivero, que tomó primero la palabra para realizar un recorrido por la historia del Grupo Empresa Bazán deteniéndose en los principales hitos alcanzados en estas ocho décadas para acabar explicando con detalle todas esas actividades que hace esta entidad social radicada en el parque Sacramento a lo largo del año: desde la caseta de Feria, excursiones, el grupo de senderismo y otros actos lúdicos como la cena de convivencia anual, para la que resulta difícil ya encontrar un sitio habida cuenta de los cientos de socios que se apuntan. Y, por supuesto, la terraza con la que cuenta una sede que -subrayó también el presidente- ha contribuido a dinamizar y a preservar el parque colindante (hoy rebautizado con el nombre de Camarón).

Los 1.680 socios que tiene el colectivo -no solo en San Fernando, sino también repartidos por otras localidades de la provincia y de España- ponen de manifiesto esa enorme vitalidad de la que presume el Grupo Empresa Bazán a pesar de sus 80 años. Ahí está esa masiva asistencia que registró este acto celebrado en el auditorio del centro de congresos, que pocas veces ha visto un lleno así.

Un astillero en el que se hace "cosas extraordinarias"

Pero eso solo fue la primera parte de este acto central del 80 aniversario. El director de negocio de Corbetas, el isleño Alberto Cervantes, ofreció a continuación una conferencia de lo más didáctica que supo enganchar a los asistentes y en la que, apoyándose en varios audiovisuales, habló primero al auditorio de lo que hoy día es Navantia, de la situación actual de la empresa, su presencia internacional, sus áreas de negocio, sus retos... Y luego, evidentemente, del astillero isleño, que ya es mucho más que eso, vino a decir.

El conferenciante se detuvo así en los encargos que ahora mismo tiene entre manos Navantia San Fernando, en las fases y etapas que entraña la construcción de un buque desde sus inicios y en el reto que supone su transformación digital: el astillero del futuro. Por supuesto, subrayó el hito que ha supuesto la construcción de las cinco corbetas para la Marina Real de Arabia Saudí en solo dos años, "algo que no ha hecho ningún otro astillero". Aunque no fue el único hito 'made in' San Fernando que reseñaría en una intervención en la que, de hecho, animó a los presentes a sentirse orgullosos del trabajo y de las "cosas extraordinarias" que se hacen aquí.

Inauguración de la exposición dedicada al 80 aniversario del Grupo Empresa Bazán en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

"Es un aniversario de la ciudad", dijo, por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, que se encargó de cerrar el acto celebrada en el centro de congresos. La regidora, de hecho, aludió también al devenir de este numeroso colectivo isleño que tanto explica de dónde venimos -la "procedencia" que diría- para seguidamente trasladarle su agradecimiento por su enorme aportación a la vida de la ciudad.

Cavada destacó también el "buen momento" que atraviesa el astillero isleño, con la carga de trabajo actual y sus perspectivas de futuro, lo que evidentemente relacionó con el empleo en la localidad y en el marco de la Bahía, "que es la principal preocupación de todo gobernante". También destacó la apuesta por la innovación de la empresa estatal y afirmó que una de las mejores decisiones que ha tomado como alcaldesa fue la de ceder el malogrado Parque de la Historia y el Mar a Navantia para impulsar en la ciudad lo que hoy día es el Navantia Training Centre.

Tras la conferencia se inauguró también una exposición del 80 anivesario del Grupo Empresa Bazán que podrá verse en el centro de congresos de San Fernando hasta el próximo 22 de abril, en el horario habitual de estas dependencias municipales: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. La muestra recoge diversas maquetas de barcos construidos en el astillero isleño, fotos, recortes de prensa, paneles explicativos con la historia del Grupo Empresa Bazán, etc...