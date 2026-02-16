San Fernando se recrea con su Carnaval en el primer gran fin de semana de la fiesta

El primer fin de semana del Carnaval, que viene a ser la mitad de la fiesta de febrero, se ha cerrado en San Fernando con un notable éxito de público que ha arropado los actos previstos en la plaza del Rey, donde un año más se apuesta por concentrar el grueso de la programación.

Dos han sido las claves: de un lado, el sol, que volvía a hacer acto de presencia tras una sucesión de borrascas que parecía interminable y que animaba al personal a echarse a la calle para disfrutar del ambiente de las carpas de las peñas; y de otro, las actuaciones de los primeros espadas, que siempre tienen el público asegurado.Ocurrió el sábado con Jesús Bienvenido y su comparsa 'DSAS3' -primer premio en el COAC- en la Gala Inaugural del Carnaval. Y también el domingo con agrupaciones como la chirigota 'Los cadisapiens', de Manolín Santander o 'Los que van a coger papas', del Yuyu.

El primer domingo de la fiesta, el Carnaval arrancó en la plaza del Rey con uno de los reconocimientos con más solera de esta señalada fecha: el de Quesero Mayor, que otorga cada año la peña Los Catavinos y que en esta ocasión fue a parar a manos del actor isleño Álex O’Dogherty.

La distinción se le otorgaba en reconocimiento a su dilatada trayectoria artística y, sobre todo, por eso que suele decirse de los que despuntan allende nuestras fronteras, "por haber llevado por todas partes el nombre de La Isla". Algo –reconoció el humorista con orgullo– "que siempre ha sido muy fácil".

O’Dogherty aprovechó la distinción para reflexionar brevemente sobre el éxito y el fracaso y reconocer así el triunfo indiscutible que supone que los de aquí te sigan teniendo en estima, te sigan queriendo y te sigan llamando para hacerte estos homenajes, que evidentemente siempre son motivo de agradecimiento. Aunque el actor isleño admitió divertido que lo de Quesero no lo vio venir.

El acto, que contó también con unas palabras de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la presidenta de Los Catavinos, Manoli de los Santos, abrió la programación carnavalera del esta segunda jornada de Carnaval en la plaza del Rey y –como manda la tradición– dio también inicio a la Quesada Popular, una de esas degustaciones que son santo y seña del Carnaval isleño y que cumple ya su 36ª edición.

Álex O'Dogherty, Quesero Mayor del Carnaval de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Quesero Mayor saliente –Antonio Roda– fue el encargado de hacer entrega de los atributos de chicuco –el blusón y la boina– para que O’Dogherty, cuchillo en mano, partiera en dos el primero de los quesos a degustar. Cavada, por su parte, le impuso también la insignia de Los Catavinos que acredita su condición de Quesero Mayor del Carnaval de San Fernando.

El actor, además, recordó a los suyos, a su familia, y aprovechó el cumpleaños de su madre para hacer que toda la plaza del Rey al unísono le cantara el cumpleaños feliz.

Por otro lado, el Concurso de Pasodobles de El Timón, que celebra ya su 22ª edición, fue otra de las claves de la programación de Carnaval que el domingo animó la plaza del Rey. La cita, que se ha consolidado como uno de los referentes de la fiesta en la localidad isleña, ha conseguido este año reunir a una destacada selección de agrupaciones locales y del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla (COAC) para ofrecer al público coplas de gran calidad, emoción y tradición.

Las primeras pasaron por el escenario este domingo tras la actuación de 'Los cadisapiens' y ante una concurrida plaza del Rey. Concretamente, participaron 'Los antiguos', chirigota de Carlos Pérez e Iván Moreno; 'Los compay', chirigota de Los Molina; 'El marqués de la paguita', chirigota de El Lejía y 'Las lobas', comparsa de José Cruz. Aunque el concurso seguirá la próxima semana con 'Los Amish del Mono', 'Una chirigota en teoría' o 'Seguimos cayendo mal', entre otras agrupaciones.

El concurso, dotado con un premio único de 2.000 euros al mejor pasodoble, "es un escaparate de la creatividad carnavalera y de la fuerza de una modalidad donde la letra, la música y la crítica social se funden para emocionar al público y al jurado", como decía recientemente el presidente de Amigos de El Timón, José Antonio Carmona.

La Peña Cultura Carnavalesca El Timón, organizadora del concurso, ha mostrado su satisfacción ante el nivel que ha alcanzado el esta cita ya sobradamente consolidada en la programación isleña "capaz de atraer a aficionados de toda la provincia y contribuir a que San Fernando sea, un año más, un punto de encuentro indispensable para los amantes de la fiesta más universalmente popular de Andalucía". La entidad aprovechó también el comienzo del concurso para trasladar su agradecimiento al Ayuntamiento de San Fernando y a la Fundación Cajasol "sin cuya ayuda no se podría conseguir el nivel que está teniendo el concurso".