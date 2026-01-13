San Antón sí se celebrará el sábado en la zona de Camposoto de San Fernando

La reciente decisión del equipo de gobierno de Patricia Cavada de mover en el calendario la celebración de la festividad de San Antón no ha impedido que la Iglesia y los colectivos vinculados a la misma sigan adelante con sus planes de celebrar la jornada dedicada al patrón de los animales en su fecha habitual: el 17 de enero, que además este año cae en sábado.

Hay que recordar que el gobierno local prevé celebrar el próximo San Antón en el entorno del 28 de marzo, que es cuando, allá por 2023, se publicó la Ley de Bienestar Animal. El Ayuntamiento justifica el cambio señalando que a esa altura del año el clima es más cálido, lo que permitiría un mayor disfrute de esta fiesta tan familiar, especialmente por parte de mayores y pequeños. Lo que sí permanecerá es el parque Almirante Laulhé como escenario de este evento.

Como es lógico, esta decisión laica no ha afectado a entidades y colectivos religiosos, para los que las fechas que marca el santoral y el arraigo de diversas costumbres van a misa. De esta manera, y como lleva haciéndose desde hace años, el próximo día 17 la festividad de San Antón estará presente en la zona de Camposoto gracias al esfuerzo conjunto de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva y la Hermandad del Rocío de San Fernando.

Como recuerda la propia Hermandad del Rocío en sus redes sociales, la jornada comenzará a las 12.30 horas con la tradicional bendición de las mascotas a las puertas del templo, situado junto al parque de las Huertas. Luego se ofrecerá un servicio de barra con precios populares en el entorno de la parroquia, que se convertirá en un espacio de convivencia para las familias y sus mascotas.

De esta forma serán muchos los isleños y visitantes que disfrutarán de San Antón por partida doble, primero este sábado en Camposoto y luego en marzo, pegado al Domingo de Ramos, en el parque Almirante Laulhé, que continuará albergando la programación municipal en torno al patrón de los animales. Muchas personas son conscientes de que no hay que elegir cuando se trata de pasar una jornada divertida en compañía de sus mascotas.

Decisión controvertida

Aunque el gobierno local ha explicado que este traslado de fecha ha sido consensuado con los colectivos animalistas, las asociaciones colaboradoras y los participantes habituales en el San Antón isleño, lo cierto es que la decisión no ha estado exenta de controversia y ha generado un intenso debate en redes sociales.

Los grupos de la oposición en la Corporación Local tampoco tardaron en mostrar su disconformidad ante un cambio que llega tras más de 30 ediciones. De hecho, la secretaria general del PP isleño, Carmen Roa, aseguró que el Ayuntamiento quiere convertir San Antón en un homenaje a la Ley de Bienestar Animal cuando, en la práctica, “esa normativa no se está cumpliendo de manera efectiva en San Fernando” y criticó “la facilidad con la que el gobierno de Patricia Cavada altera celebraciones históricas en nombre de una supuesta modernización”.

Por su parte, el concejal de AxSí Lolo Picardo afirmó que se trata de “una decisión profundamente desacertada que vacía de contenido una festividad con un claro significado religioso, cultural y popular”. El andalucista también tildó de “cobarde” que se justifique la nueva fecha a causa del frío.