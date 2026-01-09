AxSí rechaza el cambio de fecha de San Antón en San Fernando y tilda de "cobarde" que Cavada justifique la medida por el frío

El concejal de AxSí, Lolo Picardo, ha mostrado su rechazo frontal al traslado de la festividad de San Antón impulsado por el gobierno municipal que encabeza Patricia Cavada, al considerar que se trata de una decisión "profundamente desacertada" que rompe con el sentido original de una tradición arraigada en la identidad de San Fernando.

Picardo ha subrayado que "no estamos ante un simple ajuste de calendario, sino ante una decisión que vacía de contenido una festividad con un claro significado religioso, cultural y popular". En este sentido, ha recordado que San Antón "no es solo un evento lúdico vinculado a las mascotas, sino una celebración cristiana ligada a la bendición de los animales y a una devoción transmitida durante generaciones".

El edil andalucista ha criticado especialmente la nueva fecha elegida, al situarse en pleno Sábado de Pasión, coincidiendo con la Cuaresma y con actos centrales del calendario cofrade. "Trasladar San Antón a esas fechas demuestra una absoluta falta de sensibilidad hacia las hermandades, las parroquias y las tradiciones religiosas de nuestra ciudad", ha señalado, añadiendo que "una decisión de este calado debería haberse consensuado con todos los colectivos afectados". En este contexto, Picardo ha apuntado que “sería razonable conocer si se ha tratado y qué opina el Consejo de Hermandades y Cofradías sobre este cambio".

Para el dirigente andalucista, resulta "especialmente cínico" justificar el traslado en nombre de la "evolución" de la fiesta. "Las tradiciones no se modernizan arrancándoles su espíritu. San Antón no necesita ser reinventado; necesita ser respetado", ha afirmado.

Celebrado San Antón en el Parque de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Picardo también ha cuestionado el "cobarde" argumento climático utilizado por el gobierno local. "Usar el frío o la posibilidad de lluvia como excusa es tratar a la ciudadanía como si no tuviera criterio. Esas mismas condiciones se dan en Carnavales o en Semana Santa. ¿Qué será lo próximo, mover las procesiones a junio?", ha ironizado.

Por todo ello, AxSí exige a la alcaldesa que rectifique y mantenga la celebración de San Antón en su fecha tradicional. "Defender nuestras tradiciones no es anclarse en el pasado, es respetar la historia, la identidad y el sentir mayoritario de un pueblo como San Fernando", ha concluido Lolo Picardo.