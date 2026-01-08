El Ayuntamiento cambia la fecha de San Antón en San Fernando: ya no será el día del santo sino en torno al 28 de marzo, por el día en que se aprobó la Ley de la Bienestar Animal

El Ayuntamiento de San Fernando ha acordado trasladar la celebración de San Antón a la primavera, fijando su nueva fecha "en torno al 28 de marzo", lo que en el caso de 2026 situaría dicho acto en las vísperas del Domingo de Ramos. Esta decisión -ha informado en una nota- "responde a un proceso consensuado y participativo, fruto del diálogo mantenido con los distintos agentes implicados en la organización y desarrollo de la festividad".

"El cambio ha sido tratado de manera conjunta con colectivos animalistas, asociaciones colaboradoras y participantes habituales, cuyas aportaciones han sido clave para replantear el calendario de una celebración muy arraigada en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar la buena acogida del traslado de fecha, con el objetivo de mejorar una fiesta que forma parte de la identidad local", explica. Eso sí, la gran fiesta de las mascotas dejaría ya coincidir con el 17 de enero o fechas próximas, que es cuando se celebra la festividad de San Antón, considerado como el patrón de los animales.

La concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, ha señalado que "San Antón es una fiesta muy querida por la ciudadanía, especialmente por las familias, y precisamente por eso consideramos necesario adaptarla para que pueda disfrutarse en las mejores condiciones posibles".

La principal motivación del traslado -argumenta- "es la mejora de la experiencia para personas y animales". En ediciones anteriores se había puesto de manifiesto que enero es "un mes especialmente frío y que la festividad cuenta con una elevada presencia de niños y personas mayores". Además, señala, "el parque en el que se celebra es un espacio sombrío, lo que incrementa la sensación térmica baja y dificulta el desarrollo de algunas actividades".

Día de San Antón en San Fernando.

"Queremos que San Antón sea una jornada agradable, segura y accesible para todos, donde las familias puedan permanecer más tiempo y disfrutar plenamente de las actividades", ha explicado Foncubierta. "El bienestar animal también pasa por garantizar entornos adecuados y confortables que anime a la participación de nuestras familias y mascotas", ha añadido.

Como precedente, el Ayuntamiento recuerda que el pasado año la festividad se retrasó dos semanas debido a la lluvia. "Ese cambio permitió disfrutar de una mejor climatología, lo que se tradujo en un aumento de la asistencia, la participación y en un desarrollo más fluido de las actividades programadas. “La experiencia fue claramente positiva y nos demostró que ajustar la fecha podía suponer una mejora real", ha indicado la concejal.

La nueva fecha "no es baladí": el día de la Ley de Bienestar Animal

Con este contexto, el Ayuntamiento ha decidido trasladar la celebración a la primavera, "una época que permite un clima más favorable, una mayor participación ciudadana y la posibilidad de ampliar las actividades de forma más segura y agradable tanto para las personas como para los animales".

La nueva fecha elegida, entorno al 28 de marzo, "no es baladí", dice. Coincide además con la publicación de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, "una normativa -defende el Ayuntamiento isleño- que supone un avance significativo en la protección y los derechos de los animales en España. Esta ley refuerza principios como la tenencia responsable, la responsabilidad social y el respeto hacia los animales, además de la adopción, valores que el Ayuntamiento quiere promover a través de esta festividad".

"Vincular San Antón a esta fecha es también una manera de reafirmar nuestro compromiso como ciudad con el bienestar animal y con una convivencia más respetuosa”, ha destacado la edil. "En este marco, la celebración será también el momento elegido para la entrega de premios y reconocimientos a personas, colectivos y entidades que destacan por su labor en favor de los animales".

"No supone una pérdida de tradición"

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el cambio de fecha "no supone una pérdida de tradición". La celebración -defiende- memantiene la esencia de San Antón, "incluyendo la tradicional bendición de las mascotas para todas aquellas personas que lo deseen". También conservará su denominación: San Antón, Fiesta del Bienestar Animal.

"No se trata de sustituir la fiesta, sino de hacerla evolucionar", ha señalado la concejala. "Integramos la tradición popular con una visión actual del bienestar animal, acorde a los avances sociales y legales que se han producido en los últimos años".

"Con este nuevo planteamiento, San Antón seguirá siendo un espacio de encuentro familiar, un punto de sensibilización y educación y un reflejo del compromiso colectivo de la ciudad con los animales. El traslado a la primavera persigue fortalecer y mejorar una celebración ya consolidada, adaptándola a las necesidades actuales sin renunciar a su identidad ni a su significado".