Más de 30 años con San Antón bendiciendo mascotas en San Fernando

Presentación de la imagen de San Antón que encargó el Ayuntamiento de San Fernando en 1998 para realzar la celebración de la fiesta de las mascotas en el Parque

El Ayuntamiento de San Fernando sorprendió este jueves al anunciar el cambio de fecha de San Antón, que a partir de este año dejará de guiarse por la onomástica del patrón de los animales -cuya festividad se celebra el 17 de enero- para celebrarse "en torno al 28 de marzo", coincidiendo con el día en el que se aprobó en 2023 la Ley de Bienestar Animal.

El cambio de fecha y el giro que se quiere imprimir a la tradicionalmente conocida como 'fiesta de las mascotas' se ha justificado desde el gobierno municipal con explicaciones como que "enero es un mes especialmente frío". Pero más allá de las evidentes connotaciones que arrastra la decisión, la medida supone un importante cambio en una de las actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento isleño más antiguas que se celebran en la ciudad, al margen -claro está- de la Cabalgata de Reyes, la Feria o el Carnaval.

Su celebración se remonta a principios de la década de los 90, sobrepasando de largo los 30 años. Y lo más curioso es que el formato apenas ha variado desde entonces: exhibiciones en el parque Almirante Laulhé, concursos de mascotas con sus respectivos pases y, por supuesto, la tradicional bendición de los animales, que desde años ha suele llevar a cabo el parróco de la cercana iglesia parroquia de San José Artesano tras la procesión con la imagen del santo.

Celebrado San Antón en el Parque de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Precisamente, esta talla fue realizada por encargo del propio Ayuntamiento isleño en 1998, cuando San Antón ya gozaba de cierta trayectoria. La imagen de San Antonio Abad fue presentada en el propio Consistorio por el entonces alcalde, Antonio Moreno, y por el concejal de Medio Ambiente, Andrés Ruiz Pizones, un 19 de enero y se bendijo en los actos que se celebraron ese mismo año.

Los reconocimientos a aquellas personas o entidades destacadas en el cuidado de los animales llegaron unos años después. El primero, en 2004, fue precisamente para Ruiz Pizones. Y desde entonces este Premio de San Antón se ha mantenido hasta ahora.

Bendición de mascotas en San Antón, en San Fernando / J.A.S.B./Ayuntamiento de San Fernando

Otro paso natural en la celebración de la fiesta de las mascotas fue asumir plenamente la sensibilidad animalista a medida que estás pasaban a un primer plano en la sociedad y encontraban, en esta convocatoria que reúne a un gran número de amantes de los animales, un amplio y lógico respaldo.

Una de las incorporaciones más recientes, que apenas lleva unos años realizándose ha sido la marcha animalista, un recorrido a pie por distintas calles de la ciudad acompañado de las mascotas -también con tintes reivindicativos- que concluye en el recinto del Parque para dar comienzo seguidamente a las actividades previstas para esta jornada.

El Ayuntamiento ha asegurado que se mantendrá tanto el nombre de 'San Antón' como el acto de bendición de las mascotas, aunque hacerlo en otra fecha distinta a la que marca el santoral -o en sus días próximos- supone una evidente alteración de la tradición que se mantiene no solo en La Isla sino también en numerosas localidades.