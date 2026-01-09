El PP, en contra del cambio de fecha de San Antón en San Fernando: "Se quiere rendir homenaje a la Ley de Bienestar Animal pero tampoco se cumple la normativa"

La secretaria general del PP de San Fernando, Carmen Roa, ha expresado su sorpresa ante la decisión del gobierno municipal de trasladar la celebración de San Antón a la primavera y hacerla coincidir con la fecha de promulgación de la Ley de Bienestar Animal, una iniciativa que -ha señalado- "puede ser contestada desde muchas perspectivas pero resulta cuanto menos llamativa si se atiende a la realidad de la gestión que los socialistas hacen del bienestar animal en la ciudad".

Roa ha recordado que San Antón es una festividad tradicionalmente ligada al 17 de enero y profundamente arraigada en la historia y en la identidad de San Fernando. "Cambiar la fecha de una tradición no es una cuestión menor ni un simple ajuste de calendario. Es una decisión que afecta a la memoria colectiva de la ciudad y que debería tratarse con mucho más respeto y cautela", ha afirmado, mostrando su extrañeza por "la facilidad con la que el gobierno de Patricia Cavada altera celebraciones históricas en nombre de una supuesta modernización".

Por ejemplo, "desde la llegada de Cavada al gobierno municipal, el 24 de Septiembre en La Isla ha perdido su sentido original. Lo que nació como un proyecto ambicioso para poner en valor una fecha clave de nuestra historia y servir de impulso educativo, cultural y social para la ciudad, ha quedado reducido hoy a una iniciativa desdibujada, utilizada únicamente como escenario para la entrega de un premio, sin mayor contenido ni proyección para San Fernando", apuntó.

La dirigente popular ha señalado además la ironía que supone que el Ayuntamiento quiera convertir San Antón en un homenaje a la Ley de Bienestar Animal cuando, en la práctica, "esa normativa no se está cumpliendo de manera efectiva en San Fernando". En este sentido, ha apuntado a la situación de las colonias felinas como ejemplo evidente de esa incoherencia. "Quizá antes de fijar fechas y organizar actos simbólicos, la alcaldesa debería preguntar a los colectivos animalistas qué opinan realmente de la gestión municipal", ha indicado.

Día de San Antón en San Fernando.

La también edil popular recuerda que existen denuncias reiteradas de asociaciones y personas implicadas en la protección animal sobre la falta de mantenimiento de las colonias felinas, cuyos animales son responsabilidad municipal. Según ha explicado, estos gatos sobreviven en muchos casos gracias al compromiso y al verdadero civismo de vecinos que los alimentan con recursos propios, ante la falta de apoyo del Ayuntamiento. "Hablamos de un gobierno que cuenta con una Delegación de Bienestar Animal pero que lleva 4 años sin asumir el pago de la alimentación de los gatos ni facilitar nuevos carnés de cuidadores, dificultando una labor esencial", ha señalado.

Para la secretaria general del PP isleño, resulta difícil entender que se pretenda celebrar la fecha de promulgación de una ley mientras se desatienden obligaciones básicas derivadas de la misma. "Las leyes se conmemoran con planificación, recursos y gestión", ha subrayado.

Roa ha advertido de que esta forma de actuar responde a "una manera de gobernar ya conocida, muy similar a la que practica Pedro Sánchez a nivel nacional: mucho gesto y mucho relato, pero poca gestión real y escasos resultados". A su juicio, "cuando no se ofrecen soluciones sólidas, se recurre a la simbología y a la alteración de tradiciones para ocupar el debate público".

Finalmente, la dirigente popular ha señalado que, mientras el gobierno local se centra en modificar celebraciones históricas, "San Fernando sigue arrastrando problemas graves en materia de vivienda, impuestos, empleo, oportunidades y falta de inversiones".