Gran sábado de Carnaval en San Fernando: hoy, el cuarteto de Gago y la chirigota de 'El Sheriff'

El segundo fin de semana de Carnaval ha adquirido en San Fernando un creciente protagonismo durante los últimos años, en los que se ha apostado por potenciar las actuaciones que se celebran en esta recta final de la fiesta. La de este sábado será así una de las jornadas más relevantes en este sentido, con el cuarteto de Ángel Gago, la chirigota del Sheriff y una nueva sesión del concurso de El Timón en el gran escenario de la plaza del Rey.

Aunque uno de los momentos más especiales llegará a las 13.45 horas con la entrega del Premio Timón de Oro a José Luis García Cossío 'El Selu' en reconocimiento a su trayectoria y aportación al Carnaval. Una distinción que otorga la Asociación de Amigos del Timón y que premia toda una vida dedicada al Carnaval con sus chirigotas. Además, se da la circunstancia que El Selu protagoniza no solo el cartel de este año, sino que, aprovechando la dedicatoria al cine que se ha escogido para la decoración, preside también la plaza del Rey con una recreación de uno de sus tipos más conocidos que se representa a modo de los Oscars.

Cuarteto, ¡ Que no vengan !! - Gran Final

Antes de esto, a las 11.30 horas, tendrá lugar la exhibición de tanguillos a cargo de academias de baile flamenco. Posteriormente, la programación continuará con destacadas actuaciones como 'Los Pájaros Carpinteros (comparsa de Nene Cheza)', 'Los Hombres de Paco' (chirigota Los Pibes), 'Los Invisibles' (comparsa del Cornejo), el cuarteto de Ángel Gago '¡Que no vengan!' y la chirigota 'Seguimos cayendo mal', de Diego Letrán.

Además, la jornada estará acompañada por degustaciones gastronómicas en distintas casetas de las entidades y peñas, con propuestas como papas aliñás, pringá popular, papas a la gallega, garbanzos con langostinos, costillas con papas, sopa de tomate o papas bravas, entre otras especialidades.

También se celebrará en el centro de congresos el Concurso de Infantiles Ramón de la Rosa, en el que este año, como novedad, participan también comparsas. Será a partir de las 17.00 horas.

Todos los actos de este sábado

12.00 horas. Exhibición de tanguillos a cargo de las academias de baile flamenco de la localidad

13.00 horas. Chirigota de El Lejía, 'El marqués de la paguita' (concurso de El Timón)

13.45 horas. Entrega del Premio Timón de Oro al Selu

14.00 horas. Chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos'

15.00 horas. Comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpintero' (concurso de El Timón)

16.00 horas. Chirigota Los Pibes, 'Los hombres de Paco (concurso de El Timón)

18.00 horas. Chirigota de El Búho 'Habemus papa' (concurso de El Timón)

21.00 horas. Cuarteto del Gago '¡Qué no vengan!'

22.00 horas. Chirigota de Diego Letrán 'Seguimos cayendo mal' (concurso de El Timón)

Habrá también degustaciones en las carpas de las peñas desde las 13.00 horas: