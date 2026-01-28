Rachas de viento que rozan los 90 km/h en San Fernando con la borrasca Kristin: teletrabajo y suspensión de actividades al aire libre en el Ayuntamiento

Un paraguas destrozado por el viento a causa de la borrasca Joseph, este martes

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado de que, debido a la activación de la alerta naranja por viento y mala mar, emitida para la jornada de este miércoles , día 28 de enero, y ante la previsión de rachas muy fuertes de viento y condiciones meteorológicas adversas, se ha autorizado el teletrabjo para todo el personal de la plantilla municipal que resida fuera de la localidad "siempre que las características de su puesto de trabajo lo permitan".

Entre las medidas adoptadas "con el objetivo de garantizar la seguridad del personal" se ha ordenado también la suspensión de todos los trabajos al aire libre "así como aquellas tareas que puedan suponer un riesgo para la integridad física de los trabajadores municipales".

Del mismo modo, se ha recomendado a la plantilla municipal "evitar los desplazamientos, salvo en el caso de servicios esenciales".

Además, "se permitirá flexibilidad horaria y se considerarán justificadas las incidencias que puedan derivarse de la situación meteorológica.

El personal adscrito a servicios esenciales, por otro lado, "deberá seguir las instrucciones de sus responsables directos y extremar las medidas de seguridad".

Estas medidas -aclara- se adoptan en aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, ante la existencia de riesgos derivados de causas meteorológicas.

Según los datos registrados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada, con base en la localidad, el fuerte viento de suroeste que sopla en esta jornada de miércoles ha llegado a alcanzar a primera hora de la mañana -a las 8.00 horas- los 89,3 kilómetros por hora en San Fernando, que se prepara para un día muy complicada con la llegada de la borrasca 'Kristin', que toma el relevo de 'Joseph' ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a lanzar avisos naranjas por toda la provincia.