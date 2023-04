¿Qué ver el Martes Santo en la Semana Santa de San Fernando 2023?

¿Dónde empezar?

La hermandad del Prendimiento será la primera en salir a la calle, aunque lo hará tan solo con media hora de diferencia de la cofradía del Huerto. Aunque no será necesario elegir entre una y otra. Una buena opción para aprovechar bien estos primeros momentos del Martes Santo pasa por empezar en el barrio del Parque con la salida del Prendimiento y buscar luego al cortejo del Huerto en los primeros tramos de su recorrido, por la calle Marcelo Spínola, donde hace la ofrenda al Beato que también es su titular, y por Murillo y La Herrán. Esa esquina, con el Huerto, siempre merece la pena.

Caridad, salida y Alameda

A las siete de la tarde está prevista la salida de la hermandad de la Caridad desde la castrense de San Francisco, que es sin duda un gran momento de la tarde. Pero también merece la pena recrearse con el cortejo a su paso por la alameda Moreno de Guerra nada más salir.

Huerto por Carrera Oficial, Prendimiento por Constructora Naval

A las 19.40 horas está ya prevista la entrada en Carrera Oficial de la primera de la tarde, que será la hermandad del Huerto. Sin duda, contemplar este paso de misterio y a la dolorosa de Gracia y Esperanza por delante del Ayuntamiento y en el resto de tramos del recorrido oficial constituye una buena opción. Pero si no dispone de palco, la alternativa pasa por buscar de nuevo a la hermandad del Prendimiento por Constructora Naval. Aunque ya no hay religiosas y el convento de las Capuchinas lleva unos años cerrado, la hermandad mantiene su paso por el que fuera uno de los escenarios más representativos de la Semana Santa isleña y de esta hermandad en particular.

Las Siete Revueltas

A las 21.25 saldrá la cruz de guía de Caridad de la Carrera Oficial para adentrarse en las popularmente llamadas como Siete Revueltas. Es, sin duda, un momento especial para todo cortejo procesional que se adentra en este rincón. Y una de las mejores formas de empezar la noche.

La calle Ancha

Es uno de los puntos clave del Martes Santo. El paso de la hermandad de la Oración en el Huerto por Maestro Portela -la calle Ancha- supone además el gran momento de la cofradía pastoreña y una de las referencias del Martes Santo.

El Parque y la gran recogida

Disfrute plenamente de la recogida de la hermandad del Prendimiento tras recorrer la cofradía el interior del parque Almirante Laulhé. Se ha convertido en uno de los momentos más multitudinarios de toda la Semana Santa isleña.