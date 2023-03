Dos claves de la nueva Carrera Oficial de San Fernando: visibilidad y accesibilidad

Hay dos cuestiones clave en las que el Ayuntamiento de San Fernando ha hecho especial hincapié en el diseño y configuración de la nueva Carrera Oficial que se estrenará esta Semana Santa y que todavía ultima su montaje de cara a la inminente llegada del Domingo de Ramos: la accesibilidad y la visibilidad.

En el primer caso se trata de una cuestión que a menudo suponía un problema con la anterior estructura que delimitaba el recorrido oficial de las procesiones de las 22 hermandades de penitencia que existen en San Fernando. La accesibilidad, ahora, está plenamente garantizada en todos los palcos pero algunos incluso tienen mayor anchura –dependiendo de su ubicación– por lo que supone una mayor comodidad para personas con problemas de movilidad.

Dichos palcos se emplazan fundamentalmente en uno de los laterales de la plaza del Rey y también en parte de la tribuna principal que se distribuye en grada aprovechando la escalinata del Ayuntamiento. Las tribunas, evidentemente, disponen de acceso con rampas y cuentan también con pasillos más anchos para facilitar el tránsito de personas. Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la importancia que en el montaje ha tenido la cuestión de la accesibilidad en la configuración de la nueva Carrera Oficial de la Semana Santa.

Menos altura

Por otro lado, se ha optado en el diseño por estructuras más ligeras y bajas en altura, apenas elevada por una tarima a ras del suelo, como se ha podido apreciar en los últimos días en los que se ha ido avanzando en el montaje de los palcos.

Eso supone que la nueva Carrera Oficial no dificultará a otras personas contemplar y disfrutar de las procesiones en estos puntos que marcan el recorrido oficial aunque no se disponga de un palco, una cuestión que siempre ha tenido cierta polémica en La Isla aunque, en realidad, siempre ha sido posible ver los cortejos desde atrás de la estructura que se montaba en la calle Real. Eso sí, al reducirse sustancialmente la altura de los tablones dará una mayor visibilidad, no cabe duda.

La disposición de tribunas que da forma a esa nueva Carrera Oficial permitirá, de hecho, que continúen montándose las terrazas de los distintos establecimientos hosteleros que se reparten por la zona en la que se emplaza la estructura, explica el Ayuntamiento.

De hecho, hay puntos más complicados como los primeros tramos de la calle Real desde la confluencia de General Serrano en la que se han ubicado menos palcos y se ha optado por un montaje más liviano (con una fila menos) para facilitar que los negocios de hostelería mantengan sus terrazas en estos días clave para el negocio.

Dos giros en la plaza del Rey

El diseño de la Carrera Oficial supone también un cambio en la configuración lineal que durante décadas ha sido habitual para el recorrido oficial de las procesiones de la Semana Santa al introducir dos giros en el trazado: uno al llegar a la plaza del Rey para adentrarse en su interior y otro a la altura del bar El 44 para girar hacia la izquierda y pasar por delante del atrio del Ayuntamiento y de la tribuna principal. En función del recorrido de cada hermandad habría también un tercer giro a la salida de la Carrera Oficial para todas aquellas que no sigan de frente por la calle General Valdés.

En términos cofrades, supone un aliciente más dada la maniobra que tendrán que realizar las distintas cuadrillas de cargadores. Pero además, desde el Ayuntamiento isleño, se subraya esa "nueva visión" de las cofradías que ofrecerá la nueva distribución de los palcos dentro de la plaza del Rey, que de hecho permitirá ver escenas cofrades hasta ahora inéditas.

La configuración de la Carrera Oficial en distintas tribunas –cada una con un número determinado de palcos– ha permitido además mejorar las condiciones de seguridad al dotarla de más vías de evacuación para los usuarios e, incluso, para el propio cortejo procesional en caso de que fuera necesario dar la vuelta (por ejemplo en caso de lluvia).

En números redondos, la nueva Carrera Oficial que San Fernando estrena esta Semana Santa dispondrá de un total de 520 palcos, lo que suponen unas 3.120 sillas.