La reacción del PSOE isleño al proyecto de presupuestos para 2020 que el gobierno andaluz ha presentado en el Parlamento no se ha hecho esperar para advertir de la notoria ausencia de San Fernando y de "todos los compromisos y proyectos" que desde hace años el PP reclamaba con insistencia para la ciudad: la terminación del centro de salud de Camposoto, el centro de industrias digitales, la apertura de nuevos servicios y plantas en el hospital de San Carlos, un nuevo centro educativo para Camposoto, otra sede para la Escuela de Idiomas, el cuarto juzgado para la localidad o la construcción de la nueva carretera de acceso al municipio por La Ardila y Janer.

"Lo que ha quedado claro es que el PP de Loaiza ha abandonado todos los compromisos y proyectos que hasta ahora reclamaba para San Fernando y que no aparecen de forma expresa en estas cuentas", señala el vicesecretario general del PSOE isleño, Jaime Armario.

"El presupuesto para el próximo año evidencia que Loaiza y su partido abandonan a la ciudad y olvidan todas las pretensiones que antes en la oposición decían reivindicar para San Fernando".

Desde la ejecutiva socialista se ha mostrado así su sorpresa ante este proyecto de presupuestos que margina a San Fernando. "Son proyectos que el PP ha reclamado hasta la saciedad durante años y que ahora, en su segundo presupuesto en la Junta y el primero con capítulo de inversiones, han olvidado y no aparecen pese a que son prioritarios", dice Armario.

El PSOE, de esta forma, ha anunciado que exigirá "que aparezca de forma expresa" en los presupuestos andaluces para 2020 una partida para retomar las obras del centro de salud de Camposoto. "No se explica que no se refleje ni un euro para su ejecución después de haberles dejado entregados en enero, antes de que llegara a la Junta el nuevo gobierno de Moreno Bonilla, el plan de necesidades y el proyecto". "Pese a ello, durante todo lo que va de año, no han licitado y ni siquiera lo han contemplado ahora en las cuentas con certidumbre y sin género de dudas", añade.

En la misma línea, los socialistas isleños reclaman en estas cuentas partidas "con nombre y apellido" de los fondos que se vayan a destinar al hospital de San Carlos. "Hasta ahora cada año se daban detalles de las partidas millonarias para las inversiones para equipamiento y nueva maquinaria, y sobre todo para poder abrir nuevas plantas y poner en marcha más servicios dentro de la cartera del centro hospitalario, como el área de Neurorehabilitación, de la que no tenemos noticias", insiste el vicesecretario de la ejecutiva del PSOE local.

Lamenta también la "asignación testimonial" que aparece en los presupuestos a la puesta en marcha del Centro de Industrias Digitales, "un sector con un potencial de crecimiento importantísimo".

"Durante años, el PP ha presentado una moción detrás de otra para reclamar estos proyectos a los que ahora está claro que renuncia al no dotarlos de fondos. Por eso, nosotros vamos a pasar a la acción para conseguir esas inversiones y que estas prioridades para e futuro de la ciudad estén contempladas en el presupuesto de la Junta de Andalucía", afirma Jaime Armario.