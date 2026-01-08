El PP de San Fernando pide en sus alegaciones a los presupuestos un albergue "de alta tolerancia" y un plan de empleo de 1,5 millones para San Fernando

El PP de San Fernando ha presentado alegaciones al presupuesto municipal de 2026 al considerar que las cuentas aprobadas inicialmente por el gobierno del PSOE de Patricia Cavada "no responden a las necesidades reales de la ciudad ni de sus vecinos, y consolidan un modelo de gestión agotado tras más de diez años al frente del Ayuntamiento isleño".

Desde el PP se denuncia que el resupuesto para este año vuelve a batir récords de ingresos -superando los 119 millones de euros- pero no ofrece garantías reales de ejecución. "El problema de San Fernando no es la falta de dinero, sino la incapacidad del PSOE de Cavada para transformar los recursos disponibles en mejoras reales para la ciudad", señalan los populares.

El Ayuntamiento de San Fernando -sostiene la formación política- "mantiene una presión fiscal muy elevada sobre los isleños, con más de 22 millones de euros recaudados por el IBI, más de 4 millones por el impuesto de circulación y cerca de 7 millones por la tasa de basura, sin que se contemple ninguna bajada de impuestos ni compensaciones, pese a contar con deuda municipal a cero y saldos bancarios históricos".

El PP subraya que los superávits y remanentes de tesorería que Cavada exhibe "no son fruto de una buena gestión, sino de la reiterada falta de ejecución de los presupuestos". En 2024 quedó sin ejecutar más del 33% del presupuesto y apenas se ejecutó el 14% de las inversiones previstas, insiste. Y en 2025, al cierre del tercer trimestre, la ejecución de inversiones no alcanzaba ni el 6%.

"Presupuestar lo que no se va a cumplir es engañar a la ciudadanía y debilitar la confianza en las instituciones", advierten desde el Partido Popular, que considera que esta forma de gobernar "genera frustración, retrasa proyectos esenciales y frena el desarrollo de la ciudad".

Alegaciones del PP: prioridad a las personas y a la cohesión social

El PP isleño ha presentado un paquete de alegaciones a las nuevas cuentas municipales que califica de "realistas, financiables y centradas en las personas, dando prioridad a las políticas sociales, al empleo y a la atención a los colectivos más vulnerables" frente al "modelo basado en la propaganda y el incumpliiento".

Entre las alegaciones de que califica "de mayor calado social" destaca la propuesta de un plan de empleo municipal dotado con 1,5 millones de euros "para generar oportunidades laborales directas y ayudar a muchas familias isleñas a afrontar la actual situación económica".

Asimismo, el PP plantea la creación de "un Centro de Alta Tolerancia" para personas sin hogar y recursos de alojamiento alternativo, "una medida imprescindible para atender con dignidad a quienes se encuentran en situación de exclusión social, así como el incremento de las partidas destinadas a entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja o El Pan Nuestro, incorporando además apoyo económico a asociaciones que trabajan con mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad".

Las alegaciones populares incluyen también "un impulso decidido a la vivienda pública", con una dotación específica para atender a las miles de personas inscritas en el registro municipal de demandantes, así como la puesta en marcha de accesibilidad, destinado a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en calles, espacios y edificios públicos.

Junto a estas medidas sociales, el PP propone iniciativas para reforzar la calidad de vida de los vecinos, como la reparación de parques infantiles, la instalación de toldos para combatir el calor en espacios públicos y calles comerciales, y la creación de una oficina municipal de acompañamiento administrativo para evitar la exclusión burocrática de vecinos, autónomos y asociaciones.

"El dinero público debe servir para cuidar a las personas, generar oportunidades y mejorar los barrios, no para alimentar la propaganda", subrayan desde el PP isleño.

Los presupuestos de 2025 en San Fernando, a pleno / Ayuntamiento San Fernando

"Tras más de diez años de gobiernos socialistas, San Fernando ha perdido más de 3.000 habitantes y continúa atrapada en proyectos incumplidos y eternamente anunciados. Frente a ello, el PP defiende un cambio de rumbo basado en un presupuesto creíble, ejecutable y al servicio de la mayoría social", apunta.

"El presupuesto debe ser una herramienta útil para mejorar la vida de la gente, no un escaparate político para Cavada. San Fernando necesita empleo, vivienda, servicios públicos de calidad y un gobierno que cumpla lo que aprueba", insiste la formación.