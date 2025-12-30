El PP hace balance y afirma que "2025 deja en San Fernando una ciudad con menos oportunidades" en la que solo funciona lo que gestiona la Junta

El PP de San Fernando ha presentado su balance del año alertando de que la ciudad "cierra un nuevo ejercicio marcado por la falta de gestión, el deterioro de los servicios públicos y una presión fiscal insoportable para las familias y los emprendedores". Según la portavoz popular, María José de Alba, los datos oficiales "desmontan por completo el triunfalismo de Patricia Cavada y confirman que su modelo está totalmente agotado".

De Alba recuerda que el Ayuntamiento de San Fernando vuelve a cerrar el año con más de 51 millones de euros sin ejecutar, pese a manejar una recaudación récord de 97 millones de euros, de los que más de 50 millones proceden directamente del bolsillo de los isleños. "Cavada presume de superávit cuando lo único que demuestra es su incapacidad para gestionar", denuncia. El capítulo de inversiones solo se ha ejecutado en un 6%, a 30 de septiembre. "No es que falte dinero; lo que falta es gestión", afirma.

La portavoz popular subraya también el grave retroceso en materia de transparencia. "San Fernando sigue situada entre los ayuntamientos menos transparentes de España. No se responde a los concejales, no se esclarecen expedientes sensibles y la participación ciudadana ha desaparecido por completo", lamenta. Explica que expedientes como los vinculados a posibles fraccionamientos de contratos o a requerimientos de la Inspección de Trabajo "siguen sin explicación mientras el gobierno local mira hacia otro lado".

Uno de los aspectos más destacados del balance es la presión fiscal. El PP denuncia que la alcaldesa "ha subido impuestos, ha creado tasas nuevas y ha encarecido servicios que siempre fueron gratuitos". "Un atestado policial que antes no costaba nada, ahora se paga. El agua ha subido hasta un 20%. Y mientras los vecinos pagan más, los servicios funcionan peor", señala de Alba, quien recuerda que también se han producido recortes en la bolsa social y "la exclusión de colectivos vulnerables de bonificaciones esenciales".

Este incremento de la carga fiscal, unido a la falta de oportunidades, ha tenido un impacto directo en la actividad económica, según la formación. "Los datos oficiales del RETA correspondientes a noviembre de 2025 muestran que San Fernando es el municipio con menor densidad de autónomos de todo su entorno: 36 autónomos por cada 1.000 habitantes, frente a los 47 de la Bahía de Cádiz, los 56 de la provincia, y los 72 de Andalucía y España".

"Son cifras demoledoras", subraya de Alba. "San Fernando expulsa a sus emprendedores porque aquí es más difícil emprender: más trabas, más impuestos y menos apoyo".

El PP también alerta del fracaso de la política municipal de vivienda. "Las promociones anunciadas como vivienda protegida presentan precios y requisitos que dejan fuera a quienes realmente las necesitan, tanto que promociones privadas ofrecen condiciones más competitivas", explica. Como consecuencia, la ciudad pierde población año tras año, "expulsa a sus jóvenes" y no ofrece "ni vivienda asequible ni oportunidades para construir un proyecto de vida en San Fernando".

En materia social, de Alba recuerda que San Fernando sigue siendo "el municipio que menos invierte en Servicios Sociales de toda Andalucía desde hace una década". Esta realidad convive con "la subida del agua, el recorte de la bolsa social y la exclusión de colectivos vulnerables". La portavoz resume la situación con contundencia: "Se gasta sin medida en eventos y propaganda mientras se abandona a quienes más necesitan apoyo. No hay un solo colectivo social, vecinal o profesional que no haya denunciado esta situación".

También advierte de la pérdida continuada de oportunidades. Proyectos estratégicos como La Magdalena, La Almadraba, Casa Lazaga, Fadricas o los mercados municipales siguen sin avanzar pese a llevar más de una década prometidos. "Año tras año se repiten los mismos anuncios y los mismos titulares, pero no se ve ni un avance real", sostiene.

Frente a este escenario, de Alba destaca el papel del Gobierno andaluz "en los servicios que sí funcionan en la ciudad". "El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha mejorado gracias a la financiación autonómica, no por la gestión municipal", aclara. La Junta -cita- aporta actualmente 4.945.545 euros para el SAD, una cuantía que se duplicará hasta alcanzar los 5.870.000 euros en 2026. En 2024 la aportación fue de 3.522.600 euros.

La portavoz concluye señalando que "San Fernando no puede permitirse seguir atrapada en un modelo que recauda más, ejecuta menos y empobrece a su propio tejido económico y social". Y añade: "Nuestra ciudad merece un gobierno que gestione con rigor, que rinda cuentas y que piense menos en propaganda y más en resolver problemas reales. San Fernando necesita volver a crecer, y para crecer necesita un cambio profundo en la forma de gobernar".