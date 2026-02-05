San Fernando solicita a la Junta que incorpore al POTA la importancia de hacer "urbana" la autovía con Cádiz

El Ayuntamiento de San Fernando ha presentado alegaciones a la redacción del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) solicitando a la Junta de Andalucía que el documento definitivo "recoja necesidades de desarrollo de la ciudad que dependen de su inclusión en este documento normativo".

El gobierno local isleño sostiene que es necesario que esta norma urbanística de rango superior incorpore actuaciones clave para el municipio "ya que su inclusión es un requisito indispensable para poder ejecutarlas". De esta incorporación dependen proyectos fundamentales para la movilidad, la creación de empleo y la mejora urbana de San Fernando "que quedarían parcialmente bloqueados, limitando su capacidad de desarrollo futuro".

Una de las alegaciones principales presentadas por el Ayuntamiento exige que el POTA incorpore la conexión por carretera entre la factoría de Navantia San Fernando y el nudo de Tres Caminos. Se trata de un enlace directo que conectaría de forma eficiente el astillero con la autovía, como una red de gran capacidad, evitando el paso por el actual entramado viario urbano que limita las posibilidades de expansión y operatividad de la factoría.

La necesidad de esta infraestructura es crítica para poner fin al "colapso total" que sufren diariamente los accesos actuales, especialmente agravado por las horas punta y las obras de remodelación del nudo de Tres Caminos. El gobierno local subraya que esta nueva vía es fundamental para la seguridad vial, ya que permitiría separar el flujo constante de vehículos pesados y de los miles de trabajadores del Arsenal de La Carraca y Navantia del tráfico general de las autovías CA-33 y A-4, reduciendo la siniestralidad en un punto de la red viaria históricamente conflictivo.

Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, ha incidido en que por este punto transitan a diario vehículos particulares, autobuses, transporte pesado, vehículos especializados del astillero y personal civil y militar, "provocando un cuello de botella permanente con afecciones a la movilidad urbana".

Asimismo, la inclusión de este proyecto en el POTA "resulta clave para la competitividad y eficiencia logística del astillero, al facilitar el transporte de materiales hacia la planta y de salida de esta, evitando que tengan que realizarse por mar, consiguiendo con esto la reducción de costes de producción". "Esta mejora es urgente para seguir apostando por la competitividad de Navantia", por lo que se exige una infraestructura a la altura del incremento de la actividad laboral y el movimiento de suministros que genera la factoría.

La creación de este nuevo acceso permitiría mejorar de forma sustancial la logística y la movilidad asociada al Arsenal de La Carraca y a Navantia, "reduciendo tiempos y costes operativos, aliviando el tráfico en el casco urbano de San Fernando y reforzando la competitividad de la industria naval y de su potente tejido auxiliar". La actuación cuenta, además, con un amplio consenso institucional y social, ya que es una demanda histórica de la industria naval.

Travesía urbana

La segunda alegación se centra en la transformación de la autovía Cádiz–San Fernando (CA-33) en una travesía urbana integrada, especialmente en el tramo urbano de la ciudad. El objetivo fundamental es que esta infraestructura "deje de actuar como un muro que fragmenta el municipio, convirtiéndose en un enlace de unión que permita integrar en una sola pieza a los barrios como La Casería y Bazán, el comercial Bahía Sur y los polígonos industriales Fadricas I y II".

Esta actuación se considera estrictamente necesaria para el desarrollo de la zona de Polvorines y la futura Ronda Norte, ya que, mediante la creación de nuevas rotondas, se ofrecerían a la ciudad diversos puntos de acceso y salida que eliminarían la difícil conexión de estos sectores.

El Ayuntamiento fundamenta esta propuesta en experiencias similares ya ejecutadas con éxito en otros puntos de Andalucía, donde municipios con tramos urbanos muy cohesionados han transformado sus infraestructuras de paso. Ejemplos en la Costa del Sol, El Puerto de Santa María o el eje Sevilla–Dos Hermanas demuestran que es técnica y operativamente posible convertir autovías que unen núcleos urbanos muy próximos en avenidas urbanas más amables, seguras e integradas.

Estas actuaciones prueban que se puede mantener la capacidad de conexión de la vía y, al mismo tiempo, generar beneficios directos en la movilidad local y la accesibilidad, integrando definitivamente la carretera en la estructura de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que resulta "ridículo" que un espacio comercial como Bahía Sur, que recibe más de un millón de visitas mensuales de media a lo largo del año, tenga actualmente una única entrada y salida a través de "un puente estrecho de un solo carril".

La regidora ha subrayado que esta situación obliga a todos los vehículos a confluir en un punto muy limitado, independientemente del destino final, generando importantes problemas de movilidad.

La operación permitiría, además, crear pasos inferiores bajo la vía del tren, como ya ocurre en otros puntos de la ciudad, mejorando la permeabilidad urbana y transformando de manera radical la movilidad y la capacidad de conexión de San Fernando.

A esta necesidad de integración urbana se suma la urgencia de actuar en el tramo de la autovía a su paso por las playas de Cortadura. El Ayuntamiento advierte de que esta zona se convierte, especialmente durante los meses de verano, en un punto negro para el tráfico y un escenario de gran peligrosidad. Actualmente, los accesos y salidas a las playas carecen de carriles de aceleración adecuados, lo que genera situaciones de riesgo constante.

La alegación plantea la necesidad de sustituir estas incorporaciones deficientes por rotondas y sistemas de accesibilidad acordes al uso intensivo de la vía, garantizando la seguridad de los usuarios y una gestión del tráfico mucho más fluida en un punto históricamente crítico.

Más allá de la funcionalidad técnica, el Ayuntamiento reclama que el tramo entre Cádiz y San Fernando reciba un tratamiento íntegramente urbano. Esto implica no solo su adecuación viaria, "sino una intervención profunda desde el punto de vista urbanístico y estético que incluya iluminación moderna, ajardinamiento y una urbanización acorde a la fachada de una ciudad del siglo XXI".

"Esta mejora es estratégica desde la perspectiva turística, ya que dignifica el acceso principal al municipio, y fundamental para la calidad ambiental, convirtiendo una infraestructura gris de asfalto en un eje visualmente atractivom y amable que mejore la percepción del entorno urbano para residentes y visitantes", sostiene la regidora isleña.

Diálogo con Cádiz

La alcaldesa ha recordado que esta línea de trabajo es fruto también de los acuerdos alcanzados en su día con el alcalde de Cádiz, Bruno García, con el objetivo de impulsar actuaciones conjuntas beneficiosas para ambos municipios, especialmente en materia de desarrollo turístico y territorial. "Lo primero que teníamos claro —ha señalado— es que para poder avanzar en esta idea era imprescindible que el urbanismo lo permitiera y el instrumento que lo hace posible es el POTA".

En definitiva, las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de San Fernando a la revisión del POTA responden a "una visión estratégica de ciudad y de Bahía, orientada a resolver déficits históricos de movilidad, reforzar sectores clave como la industria naval y la defensa, y avanzar hacia un modelo territorial más integrado, sostenible y competitivo".

Se trata de actuaciones de alcance supramunicipal que requieren del respaldo de la planificación autonómica para poder materializarse y que permitirán mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dinamizar la economía y consolidar a la Bahía de Cádiz como un espacio de oportunidades y desarrollo equilibrado, señala el ejecutivo municipal.