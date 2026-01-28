Pesar en el CD San Fernando por la muerte de la madre de Monchi

Monchi, con su madre, en la entrega del título de Hijo Predilecto en San Fernando

El Club Deportivo San Fernando 1940 ha informado en la tarde de este miércoles del fallecimiento de María Verdejo Guerrero, madre de su presidente, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', conocido especialmente -y uerido- por su larga trayectoria deportiva.

La entidad azulina ha trasladado sus condolencias a la familia de Monchi, que en el año 2023 fue declarado Hijo Predilecto de San Fernando.

"La familia que formamos todos los estamentos del #CDSanFernando1940 manifestamos nuestro más profundo pesar y enviamos toda la fuerza del mundo a @leonsfdo y a su familia en estos duros momentos. Descanse en Paz", ha expuesto en un sentido comunicado.

No han sido las únicas muestras de pesar. A medida que la noticia de su fallecimiento ha ido trascendiendo a lo largo de la tarde, muchos son los que se han sumado con cariño a estas condolencias.