El paseo de la playa de Camposoto se inaugurará mañana

Mañana se abrirá al fin el nuevo paseo peatonal de madera que se ha construido a lo largo del caño de la playa de Camposoto, una controvertida actuación financiada con los fondos ITI cuyos primeros trabajos se iniciaron en marzo de 2018.

La Junta de Andalucía tiene previsto inaugurar dicho paseo -una inversión que roza los 5 millones de euros- en un acto que contará con la presencia de la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre; el delegado territorial de Medio Ambiente, Daniel Sánchez Román; y la alcaldesa isleña, Patricia Cavada.

Las obras del paseo, a pesar de las dudas que había en torno a los plazos y a pesar de la interrupción que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus, llegan a su término justo a tiempo para la temporada de verano.

De hecho, el Ayuntamiento isleño aguardaba su terminación para meterse a fondo en las habituales labores de montaje de módulos y servicios que se reparten a lo largo de la zona de baño. Previsiblemente, estos trabajos, que ya están adjudicados, se acelerarán en los próximos días para poner a punto la playa isleña de cara a un nuevo verano.

La apertura del paseo -prevista a lo largo de la jornada- supondrá también el fin de las restricciones en la playa isleña, algo que ha sido especialmente demandado en las últimas semanas en las que la afluencia de bañistas ha ido creciendo notablemente. Tanto la carretera como la totalidad de accesos a la playa se prevén abrir a lo largo del martes, lo que permitirá también una más fácil distribución de los bañistas a lo largo de la playa. De hecho, que solo hubiera un acceso habilitado ha sido un problema -especialmente los fines de semana- al propiciar la concentración de gente en un único punto.

El paseo peatonal de madera que discurre a lo largo de la playa constituye una vistosa obra que el Ayuntamiento isleño lleva ya varios años anunciando, que está financiada a través de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) y que ha sido ejecutada por la Junta a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y de la empresa Tragsa. Forma parte del proyecto de remodelación de los accesos emprendido por el gobierno municipal, que se remonta a los compromisos de primer presupuesto del anterior mantado (2016) y que comprende también la adecuación de más carriles de circulación y la reordenación de los aparcamientos.

El año pasado, a pesar de la aparente terminación de este paseo peatonal, no pudo estrenarse al existir importantes fallos en el diseño de la vigas que hicieron imposible su apertura así que los isleños se vieron obligados a pasar el verano entre vallas y obras a medio terminar, lo que desencadenó un amplio descontento ciudadano y numerosas críticas hacia la gestión de las obras.

La reparación de estos fallos supuso incluso un sobrecoste de 1.225.360 euros, con lo que la construcción de este paseo de 1,7 kilómetros de longitud roza finalmente los 5 millones de euros.

Los trabajos, tras el oportuno modificado de proyecto, se reanudaron en el pasado mes de enero para interrumpirse bruscamente con el estado de alarma. No obstante, a finales de abril, la Junta anunció que se retomaban los trabajos con la intención de terminar antes de la temporada de verano o, al menos, de los meses claves de julio y agosto. En mayo reiteró su compromiso y anunció que los trabajos estarían terminados en torno al 15 de junio.

A la playa isleña, no obstante, todavía le queda una actuación más para terminar las obras de remodelación: los trabajos de asfaltado de los carriles, que incluso están adjudicados desde marzo de 2019 a la empresa a la empresa Construcciones Garrucho SA por importe de 1.259.803,21 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. No obstante, no han comenzado todavía al no haber podido simultanearse con las obras del paseo peatonal de madera. Lo único que se ha hecho es adelantar en la adecuación de las bolsas de aparcamiento.