El Paseo de la Educación del IES Sancti Petri suma más nombres de antiguos alumnos en San Fernando

Se trata de Javier Acosta, mecánico; Miguel Hercberg, médico de urgencias; y José Luis Centellas, ingeniero y empresario

"Yo estudié en el IES Sancti Petri": 40 años de instituto y un triple homenaje en San Fernando

Nuevos nombres para el Paseo de la Educación del IES Sancti Petri en San Fernando
Nuevos nombres para el Paseo de la Educación del IES Sancti Petri en San Fernando / IES Sancti Petri

Volver al lugar de origen siempre despierta emociones, recuerdos, ilusión y nerviosismo. Sentimientos que han vuelto a vivir tres antiguos estudiantes del IES Sancti Petri. Y es que el pasado viernes 6 de febrero, este centro educativo de la ciudad celebró la 2ª edición de su Paseo de la Educación. Una efeméride que persigue reconocer a aquellos alumnos que en su día pisaron sus aulas, comieron sus bocadillos y formaron lazos de amistad para toda la vida. Y que años después desarrollan una carrera personal y profesional digna de mención, halagos y celebración.

Los nuevos integrantes del particular 'paseo de la fama' de la Educación han sido: Javier Acosta, integrante de una de las primeras promociones del grado de automoción del instituto; Miguel Hercberg, médico de urgencias de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos; y José Luis Centellas, ingeniero y empresario.

Los tres homenajeados con la inclusión de sus nombres en el Paseo de la Educación del IES Sancti Petri en San Fernando
Los tres homenajeados con la inclusión de sus nombres en el Paseo de la Educación del IES Sancti Petri en San Fernando / IES Sancti Petri

El acto se inició en la biblioteca con la lectura de biografías por parte del alumnado de 1º ESO de Medios de Comunicación y con la entrega de las insignias. A continuación, cada uno de los homenajeados impartió un taller formativo para alumnado de bachillerato y ciclos formativos de sus especialidades. Unas fotos con sus estampados y un desayuno de convivencia cerraron una jornada cargada de emotividad.

Seguro que la presencia, experiencias y consejos de Javier, Miguel y José Luis también serán una inspiración para los futuros estudiantes.

También te puede interesar

Lo último

stats