El Paseo de la Educación del IES Sancti Petri suma más nombres de antiguos alumnos en San Fernando

Volver al lugar de origen siempre despierta emociones, recuerdos, ilusión y nerviosismo. Sentimientos que han vuelto a vivir tres antiguos estudiantes del IES Sancti Petri. Y es que el pasado viernes 6 de febrero, este centro educativo de la ciudad celebró la 2ª edición de su Paseo de la Educación. Una efeméride que persigue reconocer a aquellos alumnos que en su día pisaron sus aulas, comieron sus bocadillos y formaron lazos de amistad para toda la vida. Y que años después desarrollan una carrera personal y profesional digna de mención, halagos y celebración.

Los nuevos integrantes del particular 'paseo de la fama' de la Educación han sido: Javier Acosta, integrante de una de las primeras promociones del grado de automoción del instituto; Miguel Hercberg, médico de urgencias de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos; y José Luis Centellas, ingeniero y empresario.

Los tres homenajeados con la inclusión de sus nombres en el Paseo de la Educación del IES Sancti Petri en San Fernando / IES Sancti Petri

El acto se inició en la biblioteca con la lectura de biografías por parte del alumnado de 1º ESO de Medios de Comunicación y con la entrega de las insignias. A continuación, cada uno de los homenajeados impartió un taller formativo para alumnado de bachillerato y ciclos formativos de sus especialidades. Unas fotos con sus estampados y un desayuno de convivencia cerraron una jornada cargada de emotividad.

Seguro que la presencia, experiencias y consejos de Javier, Miguel y José Luis también serán una inspiración para los futuros estudiantes.