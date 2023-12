La orquesta The Playbillers pone la banda sonora a la Navidad de San Fernando

Del Let it snow y Santa Claus is coming to town al imprescindible himno navideño All I want for Christmas. La orquesta isleña The Playbillers, cuya presencia es ya obligada en toda señalada fecha que celebra la ciudad, no se dejó ninguno de los grandes temas navideños fuera del repertorio durante el concierto incluido en la programación de las fiestas que ofreció en la tarde-noche del pasado sábado.

La cita tomó el testigo de la doble sesión de zambombas que se celebró en la jornada del viernes para animar el centro de la ciudad desde ese gran escenario de la Navidad en el que se ha convertido la plaza del Rey con la monumental fachada del Ayuntamiento isleño de fondo.

Fue todo un espectáculo que consiguió el aplauso del público en una tarde en la que el centro de La Isla volvió a ofrecer esa concurrida imagen que se ha dado a lo largo de todo el puente de diciembre, con el que la ciudad ha dado definitivamente la bienvenida a la Navidad.

El miércoles se inaugura la Casa de Papá Noel

La programación de la Navidad que ha preparado el Ayuntamiento de San Fernando continuará ya el martes 12 a las 18.30 horas con la bendición del portal de Belén que ha vuelto a instalar en el cancel de la Iglesia Mayor Parroquial, que desde hace unos días puede verse ya instalado.

Además, el miércoles 13 a las 17.30 horas llegará una de las citas navideñas más esperadas por los más pequeños (y también de las más concurridas): la inauguración de la Casa de Papá Noel, que este año se emplazará en la plaza del Rey junto al abeto de 14 metros de altura.

El fin de semana del puente ha contado además con la inauguración del mercadillo navideño Besugo Market junto al centro comercial Bahía Sur, en la zona de Caño Herrera, que este año incluye también una pista de patinaje así como un variado programa de actividades de animación y de talleres para los niños.

Así que La Isla, después de las citas navideñas de estos últimos días, se ha metido ya de lleno en una nueva Navidad.