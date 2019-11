El 27 de noviembre Verónica Luna tendrá que dejar la casa en la que lleva viviendo tres años por un desahucio. "No me niego, lo que no puedo es pagar 500 euros, porque estoy sola con tres hijos", asegura sobre la casa que ocupó cuando su situación económica extrema le obligó a ello. Con un vídeo que circula por las redes sociales esta mujer pide apoyo, al que se suma Podemos que reclama la intervención del gobierno municipal para negociar con la propiedad un alquiler social y al Juzgado un aplazamiento del lanzamiento.

"Hace tres años ocupé la vivienda que era de La Caixa y la entidad me cogió los datos para ponerme un alquiler social", cuenta Verónica, que detalla que en este tiempo ha arreglado en la medida de sus posibilidades la morada, que estaba en estado ruinoso, "para que mis hijos tuvieran una vivienda digna". Pero hace dos meses le llegó una carta en la que le informaban de que una empresa la había comprado. "La empresa no ha dado noticia alguna", aclara sobre su intención de pagar un alquiler social. Ahora, lamenta, la quieren echar a la calle con sus tres hijos, el día 27 de noviembre a las doce de la mañana.

Más información Las historias que no cesan como la de Antonia

En busca de ayuda ha hablado con los concejales Antonio Rojas y Claudia Márquez, asegura, también con algunos técnicos del Ayuntamiento, pero "se pasan la pelota unos a otros y estoy desesperada". Desde el Ayuntamiento, confirman que ha sido atendida por los Servicios Sociales el 7 de noviembre, aunque previamente no acudió a varias citas con la trabajadora social. También apuntan que Verónica se encuentra actualmente contratada a través de uno de los planes de empleo –desde agosto– y que previamente se benefició de otro de estos planes; además de contar con una renta mínima de inserción cuando no ha estado empleada. El protocolo establece que la persona o familia afectada busque casa y solicite las ayudas correspondientes para este tipo de casos. Se le entregó solicitud y se le tramitó un informe de exclusión social para la Empresa Pública de Suelo (Esisa).

Desde Podemos, su coordinador local, Ernesto Díaz, considera necesario un paso más desde la Administración local, y pide "que el Ayuntamiento medie con la empresa que actualmente tiene la propiedad de la casa que ella ocupó por verse en una situación terrible". La formación morada cuestiona que la propiedad se niegue al alquiler social que demanda Verónica "cuando debería ser algo que se estableciera por ley".

"Pido a la alcaldesa que intente hacerlo posible, que intente aplazarlo porque no tengo tiempo", reitera esta mujer. Esa es también la reclamación que hace Podemos al Juzgado: que aplace la fecha de lanzamiento para intentar conseguir un acuerdo para un alquiler social. Díaz advertía: "Tanto el Juzgado como la alcaldesa serán responsables de dejar a esta mujer [a la que su ex marido no pasa ningún dinero] con sus tres hijos en la calle".