El nuevo cuadro de mandos de la Policía Local de San Fernando toma posesión de sus cargos

El Ayuntamiento ha celebrado el acto de toma de posesión del nuevo cuadro de mandos de la Policía Local. Durante el acto, que ha contado con la presencia de los nuevos responsables policiales, sus familiares, personal municipal y representantes institucionales, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha felicitado a los agentes que asumen sus nuevos cargos y ha subrayado la importancia de este relevo para el presente y el futuro del municipio.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Rafael Márquez, ha destacado la preparación, motivación y alto grado de compromiso del nuevo equipo, subrayando que “la configuración de un cuadro de mandos con una media de edad relativamente joven en comparación con otros municipios supone un elemento claramente positivo”. En este sentido, ha señalado que esta circunstancia favorece la “continuidad y estabilidad del proyecto, al permitir una mayor proyección en el tiempo, facilitar la consolidación de los objetivos estratégicos y garantizar una gestión sólida, coherente y sostenida tanto a medio como a largo plazo”.

Con la incorporación de tres subinspectores y tres oficiales, cuatro en total, ya que uno de ellos se incorporó el pasado mes de agosto al contar previamente con el curso de capacitación, se refuerza de manera notable tanto la plana mayor como la escala media del cuerpo. De este modo, la escala ejecutiva pasa de contar con un intendente y un inspector a disponer ahora de un intendente, un inspector y tres subinspectores.

El nuevo cuadro de mandos está integrado por profesionales con una sólida formación, gran motivación y vocación de servicio público, con el objetivo de seguir construyendo una Policía Local moderna, cercana y orientada a ofrecer un servicio de calidad y una atención eficaz a la ciudadanía.