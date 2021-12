Cinco noches sin dormir en la calle Escaño por el ruido de Capitanía en San Fernando

Reconocen que están al límite. Los vecinos del bloque de viviendas de la calle Escaño más cercano al grupo electrógeno de la antigua Capitanía -hoy Museo Naval- que no deja de hacer ruido desde el pasado día 22 llevan ya cinco noches sin dormir y otros tantos días intentando que alguien haga algo para parar estas molestias que se han repetido ininterrumpidamente desde entonces sin que sus responsables hayan hecho nada para evitarlo de inmediato.

"Han estado toda la noche haciendo ruido, de vez en cuando paraban unos minutos pero luego continuaban", explica una de las afectadas.

En estos días ha habido llamadas a la Policía Local, a la Policía Nacional, a Endesa, a la Alcaldía, a la concejala de Urbanismo, al oficial de guardia de La Carraca, al jefe de mantenimiento del Arsenal y hasta situaciones especialmente tensas por los nervios acumulados ante la falta de descanso. Pero hasta ahora ha sido imposible parar el ruido que produce el funcionamiento de un grupo electrógeno de las instalaciones militares que ha estado en funcionamiento estas noches y que funciona con combustible, de ahí el insoportable ruido.

Porque en plenas fiestas de Navidad -lamentan los vecinos- no se conseguía dar con nadie en la Armada que se hiciera responsable de lo que ocurría, que hiciera las llamadas oportunas y que diera parte a los servicios técnicos correspondientes para poner remedio a una situación insoportable para los residentes más cercanos. Los vecinos, de hecho, todavía alucinan con la respuesta que le dieron en una de esas llamadas que han hecho en estos días, en la que responsables de la Armada, cuando ya acumulaban varias noches sin dormir, se justificaron aduciendo que "eran fechas muy malas" para intentar hacer algo.

Antes, afirman, estas instalaciones solo se escuchaban muy de vez en cuando, si bien la situación cambió hace cinco días, que es cuando empezó la particular pesadilla de estos vecinos de la calle Escaño. La razón de estas molestias no consiguieron descubrirla hasta que en la noche de Nochebuena se personó el técnico de guardia de Endesa para comprobar si había algún fallo en el suministro. No lo había, explican los vecinos afectados. Las instalaciones reciben suministro de la red eléctrica sin problema, como siempre ha ocurrido, pero durante estas noches se ha activado el grupo electrógeno que se abastece de combustible originando ese ruido, posiblemente -según las explicaciones que el técnico dio a los afectados- porque "se ha tocado algo" durante una revisión o labores de mantenimiento que ha hecho que se active el modo de emergencia que funciona en caso de cortes de luz. Es, al menos, la único explicación que tienen los afectados, que lamentan la demora de la Armada en reaccionar al problema, una respuesta que califican de "muy decepcionante" ya que los vecinos han advertido de lo que ocurría desde el primer momento.

Sí agradecen, por el contrario, la rápida respuesta de Endesa y de las gestiones llevadas a cabo por la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, en pleno fin de semana de Navidad. Y advierten que harán "todo lo necesario" para que las instalaciones de Capitanía cumplan con toda la normativa existente y no afecten a los vecinos.