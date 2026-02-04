Nazareno presenta este jueves en San Fernando el bordado de su techo de palio

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno presentará este jueves 5 en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando el bordado del techo de palio de su titular, María Santísima de los Dolores, una vez que ha concluido esta fase de los trabajos que se llevan a cabo en los talleres isleños Virgen del Carmen, con José Muñoz Moreno y Manuel Jesús Trujillo a partir del diseño de Antonio Luque Márquez.

La obra, de hecho, supone la fase más importante del proyecto de bordado del palio, que la cofradía logró retomar en 2023 y del que ya se cuenta con la bambalina frontal terminada.

No obstante, los planes de la junta de gobierno pasan por no estrenar dicho palio -que sin duda será un punto de inflexión en lo que al patrimonio de la hermandad se refiere- hasta que no esté completamente terminado. Y para eso, evidentemente, quedan todavía unos años de trabajo por delante.

Presentación del bordado de la bambalina frontal del palio de la hermandad del Nazareno en San Fernando. / D.C.

El proyecto se presentó a los hermanos y devotos en el pasado año 2023, cuando la hermandad de la Madrugada del Viernes Santo isleño consiguió desbloquear la situación en la que se encontraba y reanudar los trabajos en los talleres isleños Virgen del Carmen.

Los primeros trabajos, cabe recordar, se habían iniciado 15 años antes en los talleres de Fernández y Enríquez, pero causas completamente ajenas a la hermandad quedaron completamente paralizados. Tras numerosas vicisitudes se consiguió retomar el proyecto hace tres años con ilusiones renovadas. Y desde entonces acapara los esfuerzos de la cofradía, que este miércoles -sin duda- se dispone a vivir un momento muy especial.