El trágico suceso con el que se ha despertado San Fernando en esta mañana de domingo ha causado estupor y ha dejado conmocionados a los vecinos de la calle Muros, ubicada cerca del cementerio, en la barriada Puerto Palos. Muchos no daban crédito a lo ocurrido. Dos de sus convecinos -un matrimonio de 63 años bastante conocido- había perdido la vida en un incendio que se declaró a primeras horas de la mañana por causas que todavía se están investigando.

"Hubo un ruido enorme, las ventanas del salón de la casa, que dan a un patio interior de viviendas, explotaron por el calor", comentaba una de las vecinas al referirse a alerta que sacudió a los bloques más cercanos cuando la mayoría de sus inquilinos estaba todavía en la cama durmiendo.

El incendio, que obligó incluso a desalojar a las viviendas más cercanos mientras intervenían los bomberos, sacó de la cama a muchos vecinos desde temprano alertados por lo que ocurría. Otros, sorprendidos ante el despliegue de medios de bomberos y policía en torno a la calle General García de la Herrán, fueron enterándose a medida que avanzaba la mañana y la noticia se iba difundiendo causando un gran impacto.

"Siempre iban los dos juntos, no me lo puedo creer, no sabemos qué ha podido ocurrir", afirmaba otra vecina.

"El fuego se localizó especialmente en el salón, no ha llegado a afectar a la estructura del edificio pero fue un incendio bastante grande", explicaba también uno de los bomberos que intervino en las tareas de extinción.