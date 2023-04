6 medallas de oro y 2 de bronce para el Club de Halterofilia de San Fernando en el Campeonato de Andalucía Absoluto

El pasado sábado 22 de abril se celebró en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Domínguez de la localidad sevillana de Santiponce, el Campeonato de Andalucía Absoluto de Halterofilia.

Un total de 97 halteras (50 hombres y 47 mujeres), tomaron parte en esta competición, con el doble objetivo de ser campeones de nuestra comunidad, y la de clasificarse para el Campeonato Nacional.

En esta ocasión, el Club de Halterofilia San Fernando puso en la tarima a 7 levantadores: Lidia de Gomar malagueña de origen que impulsa la halterofilia en Chiclana con su recién club Melkart, a la espera del apoyo municipal para impulsar el club; Carmen López, Daniel Elbaz, Antonio Santana, Juan Carlos Fernández, Simón Toledo y Moisés Pérez, más Jorge Victorián, que lo hizo desde Salamanca, donde estaba como entrenador de una de las pequeñas del club, luchando para clasificarse para el europeo sub15.

Y sería Lidia, la más veterana, la que abriera el fuego en la competición por parte del CHSF, en la primera tanda femenina de la mañana, consiguiendo un total olímpico (suma de sus mejores levantamientos de arrancada y dos tiempos) de 127 kilos, para unos escasos 55 kilos de peso corporal.

Seguido de Lidia, Daniel, en la categoría de 73 kilos seguía su proceso de vuelta a la competición, tras superar una lesión que le ha mantenido en el dique seco durante algunos meses. Obtuvo un meritorio total olímpico de 218 kilos, pero lo mejor ha sido el no tener dolor y confirmar su mejoría.

Al mediodía se estrenaba en un campeonato autonómico Carmen López Vaca nuestra Roqueña, y lo hizo a lo grande: 6 intentos válidos y el oro en las tres modalidades, así que Carmen no podía estar más contenta de su primera participación.

A continuación, el sanluqueño Moisés Pérez, 'súper Moi', hacía lo que podía al estar en pleno proceso gripal. Pese a todo, Moi demostró el porqué de su sobrenombre, e hizo un total olímpico de 241 kilos, lo que le hizo valedero de dos medallas de bronce: una en Arrancada y la otra en Total Olímpico.

Juan Carlos, Simón Toledo sevillano de pro, y Antonio cerraban la participación del club, y lo hicieron como siempre: dejándolo todo en la tarima. Juan Carlos no tuvo su mejor día, pero aún así, sumó los puntos necesarios para el club. Igualmente, Simón no pudo ver plasmados sus mejores deseos, pudiendo hacer únicamente dos intentos válidos. Al igual que Juan Carlos, su esfuerzo no fue en vano, pues ambos sumaron unos valiosos puntos para el equipo ya que ésta competición valida las marcas para la ll jornada de Liga Nacional y Autonómica en la que se juega el acceso a la Copa del Rey Nacional.

Y en cada ocasión, siempre hay un miembro del equipo que tira del resto de sus compañeros, y el sábado fue el grandullón Antonio Santana, "nuestro Thor", dice el club. Antonio tuvo su mejor tarde, hizo sus 6 intentos válidos, y se quedó solo levantando más peso que nadie: 175 kilos, que, sumados a sus 140 kilos en arrancada, hizo un total olímpico de 315 kilos, subiéndose indiscutiblemente a lo más alto del cajón y recogiendo sus tres oros entregados por el alcalde de la localidad.

Desde el CHSF se añade también la participación del gaditano chipionero Miguel Angel Chamorro, del Club halterofilia Sanlúcar. Con un total de 220 kg. de Total olímpico (100-120).

Por su parte, Jorge hizo sus deberes en Salamanca, con un total de 210 kilos en categoría de 61kg de peso corporal, cerrando con sus puntos la clasificación del club en la 2ª jornada de la máxima división nacional en la que el club participa.

6 medallas de oro y 2 medallas de bronce fueron las preseas obtenidas un excelente resultado del CHSF en la categoría reina de la Halterofilia Andaluza. Lorenzo Duro, uno de los entrenadores del club, no podía ocultar su satisfacción por los resultados obtenidos por los mayores del club, que han demostrado en Sevilla la calidad técnica que caracteriza a sus levantadores.

"Lo más importante es que el club navega con viento fuerte y el grupo humano que lo conforma, le da poco a poco ese estilo de disfrutar el camino recorrido a lo que se le suma los logros obtenidos", ha afirmado el CHSF.