Marea Blanca traslada su "decepción" tras la reunión con el gerente de San Carlos por el cierre de los quirófanos

San Fernando/La plataforma en defensa de la sanidad pública Marea Blanca ha trasladado su "decepción" al no haber dado el SAS marcha atrás en el cierre de los quirófanos del hospital de San Carlos, en San Fernando.

En la reunión que el director-gerente del complejo hospitalario Puerta del Mar-San Carlos mantuvo este miércoles con los profesionales afectados por la medida, el colectivo esperaba al menos que dicho cierre fuera matizado, cosa que no fue así. Según Marea Blanca, el gerente, José Luis Guijarro, "no solo se refirmó en el cierre sino que recriminó las protestas efectuadas".

"Es decepcionante comprobar que la voz del pueblo, aún congregando a una multitud de personas el viernes pasado en el atrio del Ayuntamiento de San Fernando, no ha sido suficiente para modificar ni un ápice la postura cicatera de la Junta de Andalucía con respecto al cierre de los quirófanos de San Carlos.

Por eso, Marea Blanca ha lanzado un nuevo comunicado para anunciar que dichas protestas no cesarán: "No vamos a cruzarnos de brazos ni a esperar a que pase el verano. Estaremos vigilantes de cuanto acontezca y denunciaremos cada recorte, sea encubierto tras una pantalla con excusa de obras o a consecuencia de otros cierres o a esa coletilla tan habitual de que no encuentran profesionales", ha dicho mientras vuelve a hablar de la privatización de la sanidad pública.

"Algunas fuentes estimaron en torno al millar de personas, las que asistieron a la última concentración. Sabemos y percibimos la implicación de todos ellos y confiamos en que en la siguiente se traigan a amigos y vecinos y multiplicar el número, de manera que en vez de mil, seamos tres mil. Cuanto más número, más fuerza tendrá nuestra voz y la tendrán que escuchar", alienta el colectivo.