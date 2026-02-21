Inaugurada la exposición Passio Domini en San Fernando: la Cuaresma con los secundarios de la Pasión

En San Fernando no hace falta ir al encuentro de la Cuaresma. En estos días, ella es la que sale a buscarte prácticamente en cada esquina: esa mercería de siempre haciendo ya acopio de capirotes de toda clase, color y condición, ese ensayo de cargadores lleno de chavales que asoma al dar la vuelta a la plaza, ese cartel colocado en el escaparate de la tienda del barrio o ese incienso que tan bien huele que algún vecino anda quemando mientras escucha marchas de Semana Santa...

Los detalles. A los cofrades nos gustan mucho, qué vamos a decir. Enseguida nos montamos toda una épica con estas cositas. Por eso estuvo bien que el viernes el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Eduardo Coto, se refiriera expresamente a los detalles al inaugurar junto a la alcaldesa, Patricia Cavada, la gran exposición de la Cuaresma, que vuelve a las dependencias del Castillo de San Romualdo –un año más– para mostrar lo mejorcito del patrimonio cofrade ad maiorem Dei gloriam, ya que tanto parecen gustarnos los latinajos para dar lustre a estas cosas. Decía Coto que la muestra –Passio Domini, que se llama este año y que podrá verse hasta el próximo 4 de marzo– está formada por esos detalles secundarios a partir de los cuales se vuelve a hilar la mejor historia de todos los tiempos. Ya saben, la de la Pasión, Muerte y Resurrección.

Ramón Cao Rondán –que junto a Miguel Rodríguez Estrada ejerce de comisario de la exposición– iba más allá para señalar que el propósito de esta nueva muestra del patrimonio cofrade no era sino crear "un espacio contemplativo" en torno a la Pasión del Señor según la cuenta nuestra Semana Santa. Es decir, nuestras hermandades. Por eso, claro, mucho de lo que se exhibe en los pasillos del Castillo resultará bastante conocido para el espectador: el romano a caballo de Tres Caídas, los apóstoles durmientes y el ángel confortador del Huerto, los sayones de Columna, un romano de Humildad...

Que nadie espere estrenos o sorpresas, aunque alguna hay (ya la verán). Esto no va de eso. Y sí, las imágenes secundarias asumen aquí los papeles más importantes de la película, como también alguna selecta pieza de orfebrería y de bordado. Ya hablábamos antes de que los detalles estaban en el centro de todo. De lo que se trata es de recorrer los pasillos del Castillo de San Romualdo en busca de ese espacio contemplativo. No vale quedarse solo con la mera visualización de lo que se expone, hay que subir un peldaño más siguiendo esa historia que esta vez narran los actores secundarios de la Pasión y apoyándose en esos breves pasajes evangélicos de la cartelería que ayudan a estructurar el contenido: oración y traición, el varón de dolores, la condena, la vía dolorosa, el dolor compartido, custodios del cuerpo y amor redentor, la victoria de la vida...

La propuesta que nos llega desde el Consejo –y por tanto de las hermandades– se asemeja mucho en este sentido al ejercicio del vía crucis, tan propio de estas fechas. Como el que este lunes presidirá la imagen del Cristo de la Expiración, como si quisiera que todo estuviese conectado.

Nada más entrar en el Castillo, el pequeño hebreo que Miñarro tallara para la hermandad de la Borriquita avanza con paso decidido hacia uno con una palma en la mano Una vez más, la Cuaresma sale a tu encuentro en La Isla sin tener que ir a buscarla.

Fechas, horarios y visitas guiadas

Passio Domini podrá visitarse hasta el próximo 4 de marzo en el horario habitual de estas dependencias municipales, esto es, de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

No obstante, se han previsto también visitas guiadas con carácter gratuito que correrán a cargo de los propios comisarios de la exposición y que permitirán conocer con mayor profundidad el contenido expuesto durante estos días en el Castillo. Tendrán las siguientes fechas: